Debate 'Hablemos claro' este martes entre aspirantes a Gobernación del Cauca 

El próximo 29 de octubre se realizarán las elecciones regionales en toda Colombia. En el Cauca, exfuncionarios, exalcaldes locales y líderes regionales, se pelean por llegar a convertirse en el nuevo gobernador de ese departamento.



Juan Diego Castrillón es el candidato oficial para la Gobernación del Cauca por el Pacto Histórico, aunque al parecer, sus votos están divididos con el líder indígena Nelson Mazabuel, quien tiene el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y con el candidato Jorge Octavio Guzmán, quien tiene el guiño del gobernador Elías Larrahondo Carabalí, y al parecer también de la vicepresidenta Francia Márquez.



Sobre este aparente apoyo por parte de la ganadora del Goldman Prize, premio considerado un Nobel de medio ambiente, a Guzmán, candidato por Colombia Renaciente con el coaval de Independientes, varios sectores políticos del Cauca han quedado asombrados, primero, tienen que ver con la corriente política actual de candidato, pues de manera oficial no es el del Pacto Histórico, que en realidad es Juan Diego Castrillón Orrego.



Además de eso, a Guzmán se le señala de ser el promotor de la minería en el Macizo Colombiano cuando fue alcalde de La Vega, lo que también causa la indignación de los caucanos, ya que no entienden cómo alguien que se hizo famosa por luchar contra la minería en el norte del Cauca, hoy apoye a alguien que tiene ese tipo de denuncias.



Por eso, recientemente la vicepresidenta fue abucheada en un evento público en el Cauca, por su respaldo al líder político.



El candidato avalado por el Pacto Histórico y el Partido Verde, Juan Diego Castrillón, nos dijo que “es lamentable que la vicepresidente del país conectada con el gobierno del presidente Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial, haya tomado una decisión tan perjudicial para la unidad del Pacto Histórico en el departamento del Cauca”



“Nos parece que de pronto una hipótesis buena es que ella está no informada sobre los temas del territorio y seguramente por sus ocupaciones en Bogotá y a nivel internacional no tiene los detalles de lo que sucede políticamente acá en el departamento del Cauca”, indicó Castrillón.



Un cuarto candidato que se pelea la gobernación departamental es el dirigente cívico y político, Víctor Libardo Ramírez Fajardo, del partido Liberal, y quien fue la segunda votación a la gobernación en los comicios del año 2019, ocasión en la que sumó más de 200.000 votos. Fue alcalde de Popayán.



El candidato del partido Liberal, cuenta con el apoyo del exgobernador del Cauca y parlamentario Oscar Rodrigo Campo Hurtado.



Mauricio Muñoz, abogado y Magíster en Gestión del Riesgo y Desarrollo, oriundo de Timbío, donde fue alcalde, secretario de Salud y Tesorero, actualmente cuenta con el aval del movimiento ‘Cauca nos Une’, con el que aspira a ser candidato a la Gobernación del departamento.



También hay tres mujeres en competencia: María Liliana Ararat, del Partido Ecologista: Diana Socorro Perafán, de Salvación Nacional, que reúne el voto más de derecha, y Yolanda Meneses, del movimiento En Marcha, liderado por el exministro liberal Juan Fernando Cristo.



En la noche de este martes 10 de octubre, quienes aspiran al primer cargo del Cauca, tendrán un debate en el canal regional Telepacífico con la presentación de Rubén Darío Gálvez y Adriana Santacruz.



Juan Diego Castrillón Orrego



Es antropólogo y abogado especialista en antropología jurídica y derecho jurídico, con maestría en ciencia política, doctorado en derecho, y un posdoctorado en derecho y globalización.



En el 1992, cuando aún era estudiante, se lanzó a la Asamblea del Cauca y ganó. En 1997, tras graduarse de derecho y terminar su primer periodo como diputado, fue defensor público de los municipios de Popayán y la judicatura en la regional Cauca durante un año. Luego se dedicó a ser profesor en la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, en la que lleva 30 años.



Fue director de posgrado y decano de la Facultad de Ciencias políticas y sociales en el año 2007, año en el que con el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI), se lanzó por primera vez a la Gobernación del Cauca. En ese entonces quedó de tercero con 39.832 votos. Tras perder, volvió en su ejercicio de docente en la Universidad del Cauca y en 2012 se postuló a la rectoría de la institución. Fue elegido con el apoyo del Consejo Superior, obteniendo seis votos a su favor (de nueve integrantes). Estuvo en el cargo durante cinco años y, siendo rector, hizo parte del Concejo Superior de la Universidad del Pacífico.



También fue vicepresidente y presidente de la Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) entre 2012-2017. En el 2018 fue elegido como director de la maestría en derecho administrativo, cargó que ocupo hasta este 2023.



Durante la segunda vuelta presidencial del 2022, trabajó con el equipo del entonces embajador Gilberto Murillo, quien había sido la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Este equipo político se encargó de impulsar la candidatura de Gustavo Petro con el apoyo del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.



Es el candidato del Pacto Histórico en el Cauca. Se quedó con el aval pese a que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el exgobernador del Cauca y exsenador, Temístocles Ortega, tenían otro candidato. A su aspiración se adhirió Andrés Narváez, quien se había inscrito como candidato del Nuevo Liberalismo.



Nelson Mazabuel Quilindo



Es abogado y licenciado, especialista en derecho constitucional y en derecho administrativo, con maestría en derecho administrativo. Comenzó como docente de primaria y secundaria. Entre 1997 y 1998 fue gobernador del resguardo indígena de Puracé del pueblo Kokonuko. Ha sido dos veces alcalde de Puracé (2004-2007 y 2012-2015), en ambas avalado por Cambio Radical. También fue contratista de Esap (2008) y la Alcaldía de Popayán (2016). En el 2017 entró al equipo jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), apoyando en la parte jurídica y contractual de la organización y procesos de capacitación con las comunidades. Tiene el apoyo del representante a la Cámara Hermes Pete y de la senadora Aida Quilcué, ambos del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).



Pese a que el Mais hace parte del Pacto Histórico y a que hubo decenas de reuniones para buscar consenso para tener candidato único en el departamento, no hubo acuerdo. Su candidatura medirá electoralmente al movimiento indígena en el Cauca tras el Paro Nacional del que fueron parte de los protagonistas.



Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez



Octavio Guzmán, es oriundo del corregimiento El Palmar, zona rural del municipio de La Vega. Abogado especialista en derecho administrativo. En el 2005 apoyó como contratistas procesos jurídicos de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cauca, durante la administración del político liberal Juan José Chaux. Aspiró por primera vez a un cargo de elección en el 2012 por la alcaldía del municipio de La Vega y fue electo. Después de salir del cargo, volvió a ocupar cargos de alto perfil regional y fue nombrado Secretario General en 2017 en la administración del entonces gobernador, Oscar Rodrigo Campo. En 2018 renunció para aspirar en 2019 otra vez por la Alcaldía de La Vega, nuevamente por la ASI, pero esa vez se quemó y quedó de segundo con 5.229 votos. En el 2020 fue designado por el actual gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, como secretario de Educación y Cultura. En la Cauca política, Guzmán es conocido como el candidato del gobernador Larrahondo y del excongresista Temístocles Ortega, que ha sido cuestionado por usar burocracia pública para favorecer aspiraciones políticas.



Víctor Libardo Ramírez Fajardo



Abogado especialista en derecho público. Durante el gobierno de César Gaviria, fue designado como director regional del Icetex en el Departamento de Cauca, cargo en el que estuvo durante siete años, desde 1993 al 2000. En el 2003 ganó las elecciones para ser alcalde de Popayán por el extinto partido Movimiento de Integración Popular (Mipol) del excongresista liberal, Salomón Nader, condenado por parapolítica. En el 2014 fue gerente de la Industria Licorera del Cauca. Renunció para ocupar la gerencia de Cedelca, una empresa privada propietaria de infraestructura eléctrica del departamento. En 2019 intentó por primera vez llegar a la Gobernación del Cauca con el aval del Partido Liberal, pero quedó segundo con 200 mil votos. Tuvo el apoyo del actual ministro del Interior, Juan Fernando Velasco. En ese entonces, su mayor contrincante fue Elías Larrahondo Carabalí, quien estaba apoyado por el exsenador Temístocles Ortega y Óscar Campo, entonces gobernador del Cauca. Desistió de ocupar la curul de oposición en la Asamblea y se dedicó a trabajar con comunidades para preparar el terreno para su nueva aspiración. En esta campaña es el candidato de la política tradicional del Cauca. Tiene el respaldo del exsenador del ahora embajador, Roy Barreras, y del representante de La U Jhon Jairo Cárdenas Morán. Es el candidato del excongresista Óscar Campo, que, junto al exgobernador Temístocles Ortega, ha sido cuestionado por usar burocracia pública para favorecer aspiraciones políticas. Buscó el aval del Pacto Histórico, pero terminó lanzándose con el respaldo del partido Liberal.



Eduer Mauricio Muñoz Noguera



Abogado y estudiante de maestría en gestión del riesgo y desarrollo. Nació en el municipio de Timbío, Cauca. Arrancó en el sector público en su municipio natal como tesorero. Con esa antesala en el 2008 se lanzó a la Alcaldía con el respaldo del conservatismo y ganó. En 2018 fue candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, pero se quemó con solo 3.962 votos. En el 2021 fue designado como secretario de salud en la administración de Maribel Perafán. Aunque es conocido en el Cauca político por ser el supuesto candidato del uribismo local, liderado por el director de la Ungrd, Eduardo José "El mono" González, quien ha estado señalado por corrupción, Muñoz asegura que desde esa campaña no ha tenido acercamientos con el uribismo ni con el político. Dijo que su única relación con González se habría limitado a lo laboral, cuando fue su jefe en la Ungrd. En esta campaña recogió 141 mil firmas para lanzarse con un movimiento que llamó Cauca Nos Une.



María Liliana Ararat Mejía



Administradora de empresas y especialista en gerencia social. Entró a lo público en la primera década del 2000 de la mano del exsenador liberal César Negret, quien la contrató como su asistente en su Unidad de Trabajo Legislativo. Después, en el 2008, ocupó su primer cargo público local como tesorera del municipio de Caloto durante la administración de Édgar Signey Guazá. Durante el cargo, la Procuraduría la suspendió por tres meses por un indebido cobro coactivo a las Empresas Públicas de Medellín. Finalmente, la administración hizo un acuerdo de pago con las empresas y saldó la deuda. Renunció a la Tesorería para aspirar, por primera vez a un cargo de elección popular. Se postuló a la Alcaldía de Caloto en el 2011 con el aval del Partido Liberal, pero quedó de segunda con 3.770 votos. Meses después, consiguió un cargo en la Registraduría de Cali, por prestación de servicios profesionales universitarios. Hizo labores de asistente en la recepción de registros civiles. En el 2015, nuevamente con el respaldo del liberalismo, se lanzó a la alcaldía de Caloto y fue electa con 5.439 votos. En 2016 apoyó el Sí en el plebiscito. En 2022 entró a la campaña del presidente Gustavo Petro por el Frente Amplio, un movimiento del Cauca que se formó con sectores del partido Cambio Radical, el partido Liberal, el partido Verde y diferentes comunidades afro, que respaldaron directamente a la vicepresidente Francia Márquez por ser caucana. En su actual campaña trabaja con las mismas comunidades afro que apoyaron a la Vicepresidenta. Le dijo a La Silla que no buscó el aval del partido Liberal porque ya estaba decantado para otro candidato y consiguió el aval del partido Ecologista.



Diana Socorro Perafán Hurtado



Es abogada, auxiliar de enfermería y líder social. Es conocida por criticar movilizaciones y bloqueos de vías de las comunidades indígenas coordinadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y por cuestionar derechos religiosos dentro de esas etnias. Ejerció como auxiliar de enfermería desde 1997 hasta 2014. Después se dedicó al activismo de la mano de iglesias cristianas. Ha sido columnista de El Expediente, medio digital de derecha. En el 2010, con el aval del Mira, fue candidata al Parlamento Andino por el partido Mira, órgano compuesto por Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, pero perdió. En 2022 volvió a medirse en elecciones y aspiró a la curul de la circunscripción especial de las víctimas en la Cámara en la circunscripción de Alto Patía - Norte de Cauca. Hizo campaña por la Organización Social y Cultural Plan de Vida, pero se quemó con 1.597 votos. Desde abril es miembro del Parlamento Global Hispano, un foro internacional dedicado a formular políticas y propuestas para mejorar la calidad de vida de la comunidad hispana en el mundo. Lidera la fundación Víctimas Recuperando Memorias y Construyendo Caminos por Colombia (Virmec) que protege la libertad religiosa en donde trabaja, según explica la candidata, con "víctimas de las autoridades indígenas". Por otro lado, tiene un hijo con el exsenador de Mais y líder indígena Feliciano Valencia a quien ha acusado de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, ahora no tienen ningún tipo de relación.



Yolanda Meneses Meneses



Es abogada especialista en derecho administrativo. Toda su trayectoria está en el sector público. Es esposa de Jesús Ancizar Calvo, un líder del liberalismo en el Cauca que es conocido por contratar con el sector público y ha ocupado cargos con visibilidad regional como la gerencia de la licorera del Cauca, la dirección local del Invías y más recientemente la gerencia del acueducto de Popayán. La estructura de Yolanda Meneses es la de su esposo. Meneses fue secretaria de Gobierno en los municipios de Bolívar, La Vega y Sotará, entre en la primera década del 2000. También fue jueza en el municipio del Patía por un breve periodo. En el 2011 fue electa como alcaldesa de Bolívar, con el aval del partido Liberal. Después de terminar su periodo, volvió a ser funcionaria, esta vez como secretaria de Hacienda departamental en la administración de Óscar Campo, quien la conocía desde su paso por la Alcaldía de Bolívar. Después, en esa misma administración, asumió como secretaria de Educación y Cultura. En enero de este año la Procuraduría le formuló cargos por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato de conectividad a internet, para las sedes educativas oficiales de varios municipios del Departamento. Le dijo a La Silla que no ha cometido ninguna irregularidad y que confía en que con pruebas podrá demostrar su inocencia. No solo ha sido funcionaria en lo local sino también en lo nacional. Su grupo es cercano al exrepresentate Carlos Julio Bonilla, a quien apoyó en 2018, también apoyó a Petro en 2018 y 2022. Para estas elecciones Meneses buscó el aval liberal, pero no lo obtuvo y llegó a En Marcha, del exministro liberal, Juan Fernando Cristo.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN