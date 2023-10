Violencia y narcotráfico, dos grandes retos para aspirantes a la gobernación de Nariño

Los ocho candidatos a la gobernación de Nariño intensifican su campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre, lo hacen con ciertas restricciones por la fuerte ola de violencia que azota a gran parte del territorio durante los últimos meses que no les ha permitido llegar con sus mensajes a varios de los municipios.

Son los aspirantes Nilza Pantoja, de Dignidad y Compromiso; Claudia Cabrera Tarazona, de Nariño Renace; Gerardo Rosero Pérez, del movimiento Metámosle Ganas; Carlos Maya Aguirre, del partido Liga Gobernantes Anticorrupción; Bérner Zambrano Eraso, por la coalisión De Frente por Nariño; Carlos Alberto Portilla, del Centro Democrático; María Cristina Rivera, del movimiento de Salvación Nacional, y Luis Alfonso Escobar, del Pacto Histórico.



Uno de los desafíos que deben asumir tiene que ver con los desplazamientos masivos que se registran en los municipios Samaniego y Santacruz por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.

Desplazados en Nariño. Foto: Alcaldía Olaya Herrera

El mes pasado, 1.784 familias campesinas e indígenas tuvieron que dejar sus vivienda, mientras que otras 471 familias están confinadas, según las cifras entregadas por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) Colombia.

Fue así que al espacio Hablemos claro, transmitido por el canal regional Telepacífico, fueron invitados los ocho aspirantes dentro del 'Ciclo de debates - Elecciones regionales 2023'. Este y otros debates con candidatos de Valle, Nariño, Cauca y Chocó han venido siendo organizados por la gran alianza de gremios, universidades y medios de comunicación del departamento. Son transmitido por el canal regional Telepacífico.



La alianza está integrada por ProPacífico, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, Comfenalco, Andi, Asocaña, Javeriana, Unidad de Acción Vallecauca, Comité Intergremial, Grecocentro, Grupo Multisectorial, Invest Pacific, ‘Cali para mí’, Cali Cómo Vamos, Mi Cali Contrata Bien, Datos que hacen Ciudad, Cali Visible.



También por las universidades Autónoma, de San Buenaventura, Icesi y del Valle, así como Telepacífico, Telepacífico Noticias, Caracol Radio, Nuevo Diario Occidente, La Silla Vacía, Tubarco, 90 minutos y EL TIEMPO Casa Editorial.

Los desplazamientos de awá se vienen agudizando en los últimos años por la persecución de grupos ilegales Foto: Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa)

Sin embargo, los ocho candidatos a la gobernación de Nariño se excusaron por no asistir al debate.



De esta manera, la periodista Adriana Santacruz entabló un diálogo con los expertos Diego Felipe Bustamante, director encargado de la RAP Pacífico; Hárold Angulo, administrador de empresas y magíster en Ciencias de la Organización y oriundo del municipio Barbacoas, y Carlos Angulo, líder campesino y defensor de derechos humanos de Tumaco. También es coordinador regional de la Dirección de Cultivos de Uso ilícito.



Para este último invitado, el candidato que resulte elegido el próximo 29 de octubre tendrá un margen de maniobra muy reducido para garantizar la seguridad y tranquilidad a los nariñenses.



“Estamos hablando de unos problemas estructurales que han generado coyuntura tras coyuntura en el territorio”, y se refirió luego al delicado tema del narcotráfico por lo que propone un cambio total de las políticas del Estado. Puso como ejemplo del caso del municipio de Tumaco que tiene un oleoducto desde hace más de 50 años pero aún no tiene acueducto", expresó Angulo.



Añadió: “El papel del gobernador en sus cuatro años no deja de ser superficial, ni siquiera él puede transformar la realidad de un territorio que ha sido excluido por muchos años”.



También cuestionó a los anteriores gobernadores porque centraron su mayor atención a los municipios de la zona andina, pero se olvidaron del desarrollo de la Costa Pacífica y de sus riquezas como son los productos del mar y el mismo puerto marítimo. “Esa es una tarea que siempre ha quedado pendiente”, enfatizó.

El traslado de un campesino que pisó la mina antipersona en Nariño, este año. Foto: Archivo particular

Sobre el delicado tema del orden público en Nariño, Bustamante señaló que se requiere buscar los mecanismos para enfrentar este flagelo, “una de las sugerencias es realizar un gran acuerdo nacional con la participación del gobierno local, el gobierno departamental y desde luego el gobierno nacional con los nariñenses”.



De manera particular sobre lo que sucede en el Litoral Pacífico del departamento subrayó que los municipios tienen los mismos problemas “hay muchas comunidades que llevan mucho tiempo en resistencia, es decir, han vivido con este flagelo durante décadas”.



Por su parte Hárold Angulo dijo que Nariño tiene sus propias realidades, entre ellas la de tener una extensa zona fronteriza con el Ecuador.



“Hay que revisar la fortaleza institucional desde el aparato de justicia, no como un agente penal que persigue al delincuente, sino como se fortalece la normatividad, el código penal y el actuar de los jueces”. Pero estimó también la conveniencia de que esa estrategia vaya acompañada con el tema económico, la educación y la salud, es decir que exista una solución integral en la región.



Bustamante cuando habló acerca del narcotráfico, un tema que deberá enfrentar el nuevo gobernador de Nariño, sostuvo que para eso “tiene que haber presencia estatal en todos los niveles, no solamente de fuerza pública y desde el punto de vista sancionatorio, sino que también tienen que haber oportunidades”.



Con respecto a esta economía ilegal que se ha generado en el territorio por la falta de oportunidades y aseguró que “el cocalero termina accediendo a esta actividad probablemente por falta de oportunidades y son ellos los que conocen cuál ha sido la vocación productiva de los territorios”.



Carlos Angulo, como un buen conocedor de la realidad que vive Tumaco y toda la costa Pacífica nariñense, cuando habló sobre la actual política antidrogas planteada por el Gobierno Nacional, dijo que “si este país quisiera evaluar el impacto que ha tenido el narcotráfico en todas las áreas de la sociedad, nos tocaría evaluar el narcotráfico como un fenómeno de mucho más impacto en la sociedad”.



Agregó que en municipios como Tumaco y Barbacoas, el narcotráfico llegó “para resolver un problema que había generado las políticas económicas desarrolladas durante siglos”.



Anotó que si Tumaco era antes un gran productor de cacao, Barbacoas también lo fue pero del oro. Habló el dirigente social sobre los factores que influyeron para la aparición del narcotráfico, mencionó entonces la falta de infraestructura en servicios públicos y la falta de empleo urbano y rural y de vías de comunicación.



Por ser Nariño un departamento fronterizo por excelencia, Hárold Angulo expresó que para controlar el ingreso y salida de drogas, armas, municiones y otros productos similares es necesario que existan acuerdos bilaterales entre los presidentes de Colombia y Ecuador.



"Deben dejar de lado sus idearios políticos, ver que es un problema que afecta a la frontera entre Nariño y Putumayo, por eso se necesita una política de acuerdo multilateral entre los países de tal manera que le apunten a lo mismo”, manifestó.



Insistió en que una deuda pendiente del Estado es la atención hacia la infraestructura vial del departamento de Nariño, donde puso como ejempló cómo la leche que se obtiene en Putumayo se la debe transportar hasta Nariño “pero por el mal estado de la carretera entre los dos departamentos, muchas veces los productores nos decían la leche se nos daña, es mejor botarla”.



Con el fin de fortalecer la economía de Nariño en el debate, el experto Diego Bustamante planteó que se debe apostarle a la soberanía alimentaria que debe incluir a toda la cadena de valores, con la realización de circuitos cortos que estén cercanos a los centros poblados.



“También consideramos importante incentivar todos los proyectos productivos para enfrentar la ilegalidad, la sustitución de cultivos ilícitos”, aseguró.



La crisis social y económica que se desató en Nariño a comienzos de este año por el deslizamiento de tierra en Rosas (Cauca) y que dejó aislado al departamento con el resto del país fue abordado Hárold Angulo, quien planteó la importancia de realizar un estudio geológico sobre la falla que en esa zona se presenta



Dijo a que “todo apunta a que la vía Panamericana no puede continuar por allí porque la falla se está abriendo, se debe mirar el transporte multimodal, cómo integrar las otras formas de transporte en el tema marítimo y en el tema aéreo”, pero para eso es necesario abordar el tema del costo del combustible lo que se constituye en un gran reto para los gobernantes de la región y del país.



Sobre el particular, Carlos Angulo señaló que se requiere una red vial que interconecte a todos los municipios de la costa Pacífica nariñense y caucana, para impulsar así los procesos productivos.



"Pero también necesitamos desarrollar infraestructura naval, crear las condiciones para que el pueblo de Tumaco y del resto de municipios costeros puedan impulsar el arte de la construcción naval y a partir de ello puedan desarrollar una economía lícita alrededor del mar”, aseguró.



