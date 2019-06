Debate por fallo que no permitió ‘blindar’ a Salento de la minería

En redes sociales, el rechazo contra la más reciente decisión del Tribunal Administrativo del Quindío ha sido tendencia, de hecho el #HastaAhíLlegóSalento ya superó los 25 mil tweets, luego de que se conociera que este tribunal invalidó el acuerdo 01 del 27 de febrero de este año aprobado por el Concejo Municipal de Salento y que buscaba ‘blindar’ a esta población de la minería.

Aunque en la actualidad en el municipio de Salento no hay exploración ni mucho menos explotación de minería de metales, actualmente el 17.5 por ciento del territorio de esa localidad tiene títulos mineros otorgados y otro 17.5 por ciento del territorio tiene títulos solicitados, según datos de la concejal de esta localidad por el partido Alianza Verde, Orfa Liliana Correa.



Cabe recordar que luego de las movilizaciones sociales que se han dado en los últimos años en el Quindío, algunas empresas han desistido de los títulos que tenían en este municipio.



Según el Procurador nacional para asuntos agrarios y de tierras, Diego Trujillo, aunque el Ministerio Público no puede hacer interpretaciones ligeras de esta decisión del Tribunal del Quindío “no deja de llamarnos la atención la posición de la Gobernación del Quindío por no tener una coherencia ni articulación con los alcaldes en el sentido de la protección del territorio”.



Y agregó que “aparentemente la Gobernación se preocupó mucho fue por darle fortaleza a las últimas disposiciones de la Corte Constitucional, las cuales la Procuraduría tampoco ve muy coherentes en la protección del suelo con importancia ambiental como los suelos del Quindío, dándole relevancia únicamente a la protección de subsuelo”.



Para el abogado experto en temas ambientales y quien asesoró el proyecto de acuerdo en Salento, Rodrigo Negrete Montes, pese a este fallo del Tribunal “tenemos elementos para seguir luchando, lastimosamente el Tribunal del Quindío no miró los argumentos de fondo en esta materia sino que se fue por las ramas, qué vergüenza esos magistrados que se prestan para eso”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO