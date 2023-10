¿Cómo evitar bloqueos en vía Panamericana? Así fue el debate a la gobernación del Cauca

Luchar por seguridad, la conectividad de las vías e infraestructura, unir a todas las comunidades en pro de solucionar los problemas que aquejan al departamento, evitar los bloqueos en la vía panamericana, fueron algunas de las propuestas de los candidatos a la gobernación del Cauca en la segunda sesión de Debates Electorales 2023 ‘Hablemos Claro’.

En esta cita televisiva, que cuenta el respaldo de gremios y medios de comunicación como EL TIEMPO, los aspirantes al cargo departamental, expresaron sus puntos de vista a través de inquietudes formuladas por directores de medios, gremios e institucionalidad. Al debate asistieron los candidatos Juan Diego Castrillón, Nelson Mazabuel Quilindo, Diana Perafán, Víctor Libardo Ramírez y Yolanda Meneses.



Seguridad



En cuanto seguridad, Diana Perafán dijo que su propuesta se fundamenta en patrullajes constantes. Se requiere fortalecer la Fuerza Pública en los 42 municipios.



“Teniendo en cuenta los bloqueos en la panamericana que es algo repetitivo que no solamente afecta al Cauca, sino también al Valle, hemos propuesto la creación de los gestores de convivencia”.

Presencia de Policía y Ejército en la zona Foto: Policía de Tránsito

Estos gestores buscarán la solución sin intervención de la fuerza pública y sin la afectación económica y social que los taponamientos a la ruta panamericana resultan.



Yolanda Meneses de la agrupación Política en Marcha, señala la importancia de invertir saneamiento básico, en vivienda deporte, cultura, “generamos confianza en las comunidades y no le daremos la oportunidad a la delincuencia ya los grupos al margen de la ley que sigan tomando tanto empoderamiento de nuestro territorio”.



Así mismo, señaló que trabajará en la unificación y reconciliación de los caucanos.



Libardo Ramírez de Unidos en la Diversidad dijo por su parte, que “acompañaremos la mesa de diálogo que ha establecido el gobierno nacional e igualmente convocaremos la mesa interétnica, procurando aliviar las distensiones que se dan por tenencia de tierras”.



“También es necesario establecer una comisión de seguimiento a tantos acuerdos que tantos gobiernos han firmado con comunidades indígenas, afros, campesinos y que finalmente no han tenido una respuesta oportuna, frente a esto tendremos que actuar como gobernador del departamento del Cauca”, añadió.



El candidato Nelson Mazabuel también propone una unificación en medio de las diferencias y crear una mesa interétnica, para así “enfrentar, incluso, la lucha por la tenencia de la tierra y para ello es necesario que esa mesa esté acompañada del gobierno departamental, pero además que el gobierno nacional empiece a cumplir a través de la Agencia Nacional de Tierras, empiece a cumplir, por ejemplo el capítulo 1 del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc, donde está la reforma rural integral y en el que se habla de comprar cerca de 3 millones de hectáreas de tierra y de formalizar 4 millones de tierras más, de formalizar la propiedad”.



“Para ello es necesario que los derechos de los indígenas, de los campesinos, de los afros y de otros que han sido víctimas del conflicto armado no se menoscaben y por el contrario, el gobierno nacional empiece a cumplir esos compromisos y nosotros seremos pineros y respaldaremos esa tarea”, agregó.



“Conozco el departamento del Cauca como profesor y como líder institucional, el Cauca tiene un problema de convivencia que debemos resolver los primeros 100 días de gobierno. Vamos a estructurar en los primeros 100 días de gobierno, una mesa de dialogo, conversación y convivencia entre afros, campesinos, indígenas, empresarios, emprendedores y clase media”, dijo el candidato Juan Diego Castrillón en su intervención.



También dijo que no permitirá más extorsiones por parte de los grupos armados.



“Seré líder de la reconciliación y la pacificación del Casuca con el gobierno nacional”, agregó.



Infraestructura y movilidad



En otros temas como Infraestructura y movilidad, Juan Diego Castrillón dijo que en el plan de desarrollo hay un fondo de caminos de paz “las 3710 juntas comunales que tiene del Cauca tendrán la oportunidad en cada corregimiento de presentar proyectos a través del gobernador hasta por 2 mil millones de pesos de construir vías terciarias y vías primarias”.



Sobre qué medidas tomará para garantizar la ejecución de obras como la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao, Libardo Ramírez dijo que “necesariamente entra la necesidad de convocar a la Fuerza Pública que deben ser los actores principales a mantener las posibilidades de que los ejecutores, los concesionarios, de quienes están trabajando en esas obras, se puedan consolidar”.

Vía Panamericana. Foto: Archivo particular. Foto derecha. Michel Romoleroux

“Aquí lo que tengo que hacer como gobernador en vez de estar haciendo campañas políticas en favor de algún candidato, firmemente lo que tengo que hacer es que esto no funcione al garete y haya un gobierno legítimo establecido en el Cauca”.



En cuanto al proyecto de carretera al mar, Diana Perafán indicó que, “primordial establecer un compromiso con el gobierno nacional para desarrollar esa vía al mar, es necesario trabajar con los alcaldes, con los diputados”.



“La Costa Pacífica tiene una base social y nosotros queremos llegar con el plan exportador ‘Paz Colombia’, queremos generar incentivos que les permita a las comunidades negras tener otros planes de vida desde esta iniciativa, que les permitirá dignificar su condición de vida”.



Sobre este mismo tema, Yolanda Meneses resaltó que la vía del mar es fundamental para que la costa pacífica caucana salga del atraso.



“Teniendo esta vía les daremos unas oportunidades mejores de vida a nuestros guapireños, timbiqueños y de López de Micay porque será un polo de desarrollo más para el departamento”.



Temas Sociales



Sobre los bloqueos a la vía Panamericana, Meneses dijo que desde su administración desarrollarían la oficina de Asuntos Estratégicos para poder hacer un seguimiento a todos los acuerdos incumplidos.



“Cada uno de estos bloqueos son muestra del abandono en que se encuentra el departamento del Cauca por incompetencia, politiquería y por una desatención…con la oficina de Asuntos Estratégicos haremos el seguimiento y prevenir a toda costa este tipo de bloqueos para poder garantizar el desarrollo económico en nuestro departamento”.



Señaló que la oficina estaría compuesta por las diferentes etnias que habitan en el departamento.



Para fortalecer el turismo, Diego Castrillón dijo que “desde mi gobierno estableceré un dialogo con los concejos municipales, con los tres alcaldes, con las juntas comunales, con los territorios afros, con los cabildos para armar un capitulo especial en el plan de desarrollo que garantice el turismo para el pacífico caucano”.



Para garantizar la calidad educativa, Diana Perafán dijo que en su gobernación, primordial será un trabajo articulado “para establecer una dinámica acorde ca la realidad del sistema educativo”.

MICHEL ROMOLEROUX

Para EL TIEMPO

POPAYÁN

