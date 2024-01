No se pierda estos 10 datos curiosos acerca del Carnaval de Negros y Blancos 2024

El pasado 2 de enero de 2024 se inició el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, Nariño. Esta celebración no solo esta cargada de tradición, música, fiesta, historia, color y cultura, sino también de varios datos curiosos, que usted no se puede perder. Aquí, le contamos algunos de los más impactantes.



(Puede leer: Espinoza Paz y artistas que cantarán en Carnaval de Negros y Blancos: fecha y precios).

No se puede olvidar que esta festividad es reconocida a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Siendo esto motivo de orgullo para el país.



Asimismo, Lorena Burbano, directora del carnaval de este 2024, señaló en una entrevista con Señal de la Mañana, que este tipo de eventos promueven y "dinamizan la frontera y el norte de nuestro departamento".



Así, Burbano informó que los artistas participantes de este carnaval se empiezan a preparar desde septiembre, con el fin de ofrecer actuaciones, obras y shows inolvidables.

Estos son los 10 datos que usted debe conocer sobre el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, Nariño

Colegio San Francisco. Comparsa "Mundo pequeño". Foto: Captura de pantalla de el Facebook oficial de Corpocarnaval.

1. Alrededor de 30 artistas hacen parte de la elaboración de las carrozas del Carnaval de Negros y Blancos.



(Puede leer: Fiscalía judicializó a ex reina del Carnaval de Negros y Blancos por hurto).



2. Turistas, espectadores y asistentes a la festividad pueden visitar y conocer cómo es el proceso de elaboración de las carrozas del este carnaval.



3. Todas y cada una de las carrozas tiene su propio significado.



4. La mayoría de las carrozas y comparsas son hechas con materiales reutilizables, el más distinguido es el icopor.



5. La tradición de hacer comparsas es dirigida por artesanos, quienes son conocidos como los padres.



6. Otro de los datos curiosos es que todas las carrozas que se presentan en dicho evento cultural tienen distintas modalidades. Conozca cuáles son:



- Modalidad comparsa: son un grupo de personas disfrazadas de forma similar sobre algún tema representativo. Por lo general, los participantes suelen bailar, animar y hacer un show.



-Modalidad disfraz individual: como su nombre lo indica, una persona se disfraza sobre algún personaje, símbolo, tema, etc., representativo del carnaval.



- Modalidad carroza no motorizada: este tipo de carroza suele ser más pequeña, por lo que es impulsada de forma manual. Su elaboración resalta las técnicas tradicionales como los son las obras con el barro.

​

Modalidad motorizada: estas carrozas se lleva un protagonismo especial, gracias a que son mucho más ostentosas. Y suelen ser impulsadas por un vehículo, ya que pueden incluir comparsas, manualidades, obras de arte, entre otros elementos tradicionales.



7. Las carrozas ganadoras y más impactantes normalmente se vuelven a utilizar en futuros carnavales. Una de las pautas para establecer lo anterior, es por su diseño, inversión y significado.



(Puede leer: Un coreano llegó a Pasto y se gozó el Carnaval de Negros y Blancos).

Fundación Guardianes del Carnaval. Foto: Captura de pantalla del Facebook oficial de Corpocarnaval.

8. Una de las preguntas que pueden surgir en los espectadores de este tipo de eventos es: ¿Cuánto puede valer realizar una carroza? Pues, tras su significado, grandeza y belleza, los costos en su elaboración pueden ser altos.



Conforme con un artículo realizado por el reportero gráfico, Juan Zarama Perini, para Semana Rural, se conoció que un grupo de padres artesanos pueden gastarse aproximadamente hasta 90 millones de pesos.



"Una carroza promedio, no hecha para ganar, si no para participar, está por ahí en unos 30 millones de pesos. Otras llegan casi al triple, es increíble. Todos los compañeros son artistas dedicados, y siempre queremos hacer lo mejor cueste lo que cueste", dijo uno de los fabricantes a Perini.



9. Según la página oficial de la Alcaldía de Pasto, esta entidad gubernamental donó más de 500 millones de pesos en premios y reconocimientos a artistas y artesanos para el Carnaval de Negros y Blancos 2024.



10. Los pasajes de ida y vuelta para asistir al Carnaval de negros y blancos en avión desde el 2 al 8 de enero valen aproximadamente 1'326,790 pesos. Y en carro y dependiendo las ofertas que usted encuentre puede salir hasta por 170.000 pesos.



(Puede leer: Shakira y Piqué son la inspiración de los carnavales de Girona, España).

¿Cuáles fueron las carrozas que ganaron en el Carnaval de Negros y Blancos en el 2023?

Primer puesto: Carroza Inmortal del maestro José Vicente Revelo.

Segundo puesto: Carroza De Vuelta al Carnaval del maestro José Alirio Obando.

Tercer puesto: Carroza Vendedor de Ilusiones del maestro Carlos Alberto Mena

Cuarto puesto: Carroza La Perla del Pacífico del maestro Edwin Fernando Ramos.

Quinto puesto: Carroza Alicia en la Ciudad Sorpresa del maestro Hervey Nicolás Bastidas.

Sexto puesto: Carroza Guaneña del maestro Jairo Andrés Barrera.

Séptimo puesto: Carroza Camino al Carnaval del maestro Héctor Ignacio Oviedo.

Octavo puesto: Carroza Tierra Mía del maestro Holman Dario Cabrera.

Noveno puesto: Carroza el Circo de la Vida del maestro Miachel Sthephan Delgado.

Décimo puesto: Carroza Sabiduría del maestro Alberto Hernán Delgado.



Es importante señalar que en total ganaron 20 carrozas en el 2023.

Por otro lado, la programación para que usted asista a este evento tradicional e importante en Pasto, Nariño, la puede encontrar en las páginas oficiales del Carnaval de Negros y Blancos.



También, en la siguiente publicación de Facebook.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

