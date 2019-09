Fuertes lluvias afectaron varias zonas de Caldas

Las lluvias llegaron a una de las subregiones con mayores precipitaciones de Caldas, el oriente. Vendavales y granizadas sorprendieron a varios municipios y dejaron afectaciones en viviendas y cultivos.

No se presentaron pérdidas humanas, pero sí varias viviendas tuvieron que ser evacuadas por la pérdida de techos. Las precipitaciones de mayor impacto se registraron en los municipios de Pensilvania, Samaná y Manzanares. Sin embargo también se registraron en Risaralda, occidente del departamento.



“Se presentaron vendavales y granizadas que destecharon casas e instituciones educativas. En Pensilvania, uno de los más afectados, hubo daños en cultivos de café y tomate, pero aún no hay un consolidado de pérdidas”, señaló Alejandro Sánchez Castillo, jefe (e) de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas.



Las principales afectaciones en Pensilvania se registraron en tres de sus cuatro corregimientos: Bolivia, San Daniel y Pueblo Nuevo.



De acuerdo con Sánchez, cayeron más de 30 mililitros de agua durante un par de horas de lluvias, lo que ocasionó no solo los daños estructurales sino también “crecientes súbitas de varias quebradas, caída de antenas de comunicaciones y desplome de árboles sobre las vías”.



Cristián Camilo Alzate, coordinador de Gestión del Riesgo de Pensilvania, informó que fueron 25 viviendas las que sufrieron daños por lo que fueron evacuadas. “Estamos gestionando recursos para atender a los damnificados que perdieron enseres y también para las dos instituciones educativas, perdieron sus equipos de cómputo”.



Entre tanto, en Samaná, los mayores problemas se presentaron en las veredas Yarumal, Yarumalito y La Sombra, cerca al corregimiento de Encimadas, donde se perjudicaron cultivos de café, cacao y aguacate. En Manzanares, se reportan 16 viviendas con daños.

También se registraron afectaciones en otras zonas del departamento, como en el municipio de Risaralda, occidente caldense, donde los bomberos reportaron daños en 12 viviendas de la vereda El Palo como consecuencia de una fuerte tormenta.

Se perdió el café

La preocupación de las familias afectadas, la mayoría dedicadas al café, es de qué sobrevivirán lo que resta del año, pues el grano perdido ya estaba maduro y listo para ser recolectado en esta temporada de la cosecha, la más importante del año.



Sánchez indicó que estas precipitaciones se deben a que ya regresó la temporada invernal. “Efectivamente estamos en la etapa de transición de la época seca y hay que recordar que la segunda temporada de lluvias es mucho más fuerte que la primera, así que la comunidad debe estar preparada”.



Dentro de las recomendaciones hechas por el funcionario está verificar que los techos estén bien amarrados, estar vigilantes de cerros y laderas contiguas a sus viviendas y tener limpios los desagües. Además, informar cualquier novedad en la estabilidad de suelos o laderas a las autoridades.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES