¿Cuál sería el daño de su municipio si ocurre un temblor fuerte?

Lo mismo sucede al observar la zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó, en la que municipios como Apartadó, Belén de Bajirá, Murindó y Riosucio también podrían presentar un daño potencial severo. No solo las características geológicas son las que ayudan a clasificar estas zonas como lugares de alto riesgo, sino también su historicidad sísmica.



El SGC posee una base de datos con el registro de los eventos sísmicos en el país desde hace más de 400 años. Por medio de estos datos, es posible determinar qué probabilidad hay en cada municipio de que ocurra o no un sismo de gran magnitud.



Lo mismo sucede al observar la zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó, en la que municipios como Apartadó, Belén de Bajirá, Murindó y Riosucio también podrían presentar un daño potencial severo. No solo las características geológicas son las que ayudan a clasificar estas zonas como lugares de alto riesgo, sino también su historicidad sísmica.El SGC posee una base de datos con el registro de los eventos sísmicos en el país desde hace más de 400 años. Por medio de estos datos, es posible determinar qué probabilidad hay en cada municipio de que ocurra o no un sismo de gran magnitud.