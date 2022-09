A partir del próximo lunes, los colombianos podrán disfrutar en la pantalla chica de una nueva novela biográfica que cuenta la historia del compositor vallenato Leandro Díaz.



(Puede leer: Le robaron alta suma dinero en el centro de Riohacha y un transeúnte lo defendió)



La producción del canal RCN, que se emitirá todas las noches a partir de las 9:30, cuenta con un elenco de lujo entre los que se destacan el cantante Silvestre Dangond y la actriz Laura de León.

Pero en los últimos días, una de las de las actrices que aparecerá en novela fue noticia porque tuvo que salir a exigir respeto por su cultura. Se trata de la cubana Daniela Tapia, de 35 años, y quien lleva varios años participando en producciones nacionales.



(Le puede interesar: De un infarto falleció legendario compositor de Diomedes Díaz)



En el programa Lo sé todo, del Canal 1, la actriz reveló que ha recibo algunos comentarios sobre la religión en Cuba que la tienen bastante molesta y que incluso se han hecho en frente de jefes de casting, directores, productores y amigos.



"Alguien comenta algunas cosas sobre mí. Entre ellos, dice que yo soy santera, brujera, que hago año", dijo Tapia.

Y luego explicó la situación: "Desgraciadamente los cubanos cargamos con eso. Para el mundo entero todos los cubanos somos brujeros, creemos en la santería, todo lo que logramos en la vida lo logramos brujería".



Y describió los logros que la gente suele atribuir a estas prácticas: "Si nos va bien con un hombre es porque le hicimos brujería, si conseguimos un trabajo fue porque hicimos brujería para conseguir el trabajo".



Después, la actriz comentó sobre la religión en su país: "No todos los cubanos somos santeros. Hay cubanos cristianos, católicos, budistas, ateos, animistas, que creen en las energías, así como hay personas de todas las nacionalidades que creen en diferentes credos y cultos".



Además, aprovechó el espacio para hacer una claridad. "Con todo el respeto que se merecen las personas que sí creen, la religión yoruba no significa hacerle daño a la gente", apuntó Tapia.

La cubana aseguró que no es la primera vez que se comenta esto por su nacionalidad y dijo que es una situación que la molesta bastante.



"No debemos juzgar ni estar hablando de las personas sin saber. Si algo he aprendido es que todos en este mundo vamos cargando nuestros dolores y traumas. Hay que ser más empáticos y compasivos, mucho más sensibles y humanos", concluyó la actriz.



NACIÓN