La concejal con limitación auditiva que clama por intérprete en Tolima

Daniela Andrea Olivar Vallejo, concejal por el partido Cambio Radical en el municipio de Espinal, Tolima, quien presenta limitación auditiva, no ha podido tener una participación activa ni representar debidamente esa población por la falta de un intérprete en la Corporación.

Daniela, de 22 años, estudiante de Trabajo Social, fue reina del folclor en Tolima en 2016 y también representó a su departamento en el Reinado Nacional del Folclor en Neiva donde llegó a ser finalista de ese certamen.



Sin abandonar el folclor dio el salto a la arena política. No obstante, la falta de intérprete de señas le ha imposibilitado ejercer su labor a la concejal que obtuvo la mayor votación en las elecciones de octubre pasado: 1.543 sufragios.



La denuncia la presentó Iván Rojas Moreno, su compañero de bancada, quien señaló que los derechos de Daniela comenzaron a ser vulnerados el martes 21 de enero en la instalación del periodo de sesiones extraordinarias que incluía el primer debate a varios proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal.

"Como ella no tenía intérprete yo pedí un receso o aplazar la sesión para solucionar esa sutuación, pero la petición no fue atendida por el Concejo", afirmó el Iván Rojas Moreno y agregó que, para la sesión de este viernes, "mi compañera corre el riesgo de continuar sin voz ni voto por la ausencia de un intérprete que de a conocer sus ideas y que le permita conocer lo que pasa en el Concejo".



Rojas aclaró que Cambio Radical quiere sentar un precedente por la "vulneracion de los derechos a esta concejal que quiere tener participación activa en los debates".

​

El presidente del Concejo de Espinal, Camilo Duque, aseguró que en ningún momento se le ha querido vulnerar los derechos a la concejal y aclaró que, por el contrario "hemos estado pendientes de su situación".



"Daniela tenía una intérprete de confianza y la llamamos pero me dijo que ya no trabajaba más con ella", dijo Duque y agregó que, pese a que la mesa directiva anterior no incluyó un rubro en el presupuesto para pago de intérprete, "la situación ya fue solucionada, el Concejo le garantiza un intérprete, ya lo tiene".



Sobre la denuncia, Daniela Olivar le dijo a El Tiempo que "todo ha sido complejo pues no está en igualdad de condiciones que los demás concejales del municipio".



"El día de la sesión me dio mucha tristeza ya que estaban vulnerando mis derechos y aunque buscaron por todos los medios un intérprete, fue muy difícil la comunicación, y eso es responsabilidad del presidente del Concejo pues conocía de antemano mi situación", señaló Daniela Andrea Olivar.

La joven dijo que, según la Ley 982 de 2005, "las entidades estatales de cualquier orden incorporan paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de interprete para las personas sordas que lo requieran de manera directa o en convenio con organismos que presten el servicio, de igual manera lo harán las empresas prestadoras de servicios públicos, instituciones prestadoras de salud… y toda institución que ofrezca servicios al público”.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA