Armenia, la ciudad más cara para vivir en el Eje Cafetero

El incremento en los costos de alimentos y bebidas no alcohólicas ubicaron a la capital quindiana como la cuarta ciudad más costosa para vivir del país, según las cifras del Dane publicadas recientemente.

Según el informe, en la capital del Quindío la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 4,28 por ciento en 2019. No obstante, la cifra es menor a la de ciudades como Riohacha, Cali y Medellín.



Para el economista y docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, Ernesto Gómez, hay muchos factores que inciden en los indicadores que se tuvieron en cuenta para estas cifras.

"Los elementos preponderantes fueron alimentación y bebidas no alcohólicas, con el 5,8 por ciento de incremento, y ese fue el gran peso para ubicar a Armenia en ese lugar. Así que eso podría significar que estamos trayendo productos de otros departamentos, puede ser que no tengamos mucha producción industrial de algunas cosas, que por eso se tengan que traer de otros lados y por eso ese incremento", dijo Gómez.



Además, explicó que el costo de vida, en cierta forma, mide las tendencias de consumo "que pueden variar de acuerdo a la época; por ejemplo, con los cambios climáticos, la carne puede ser más costosa donde no hay ganado que en las regiones donde se produce. Y así de acuerdo al producto".

Otro de los ejemplos que dio es que por estos días, donde se realiza el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 en algunas ciudades, entre ellas Armenia, "vendrá mucha gente a demandar bienes y servicios, y si la ciudad no está preparada, los precios van a aumentar", señaló el experto.



Y añadió que este tipo de cifras ayudan a generar una alerta temprana para los nuevos mandatarios que se posesionaron hace menos de un mes. "Si no se producen, mirar qué se puede hacer para producir estos alimentos aquí y así disminuir los costos y tener una economía más saludable para todos los quindianos", expresó Gómez.



En el escalafón del Dane, las ciudades más afectadas con el aumento de los precios durante el 2019 fueron Riohacha, Cali, Medellín, Armenia y Montería. Mientras que Neiva, Villavicencio, Ibagué y Bogotá fueron las que menos subieron su costo de vida.

