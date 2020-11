Reabrió su negocio tras cuarentena en San Andrés y huracán se lo llevó

Entre la noche del lunes y alrededor del mediodía de este martes, Edwin Neira vio cómo poco a poco el mar devoraba el negocio al que le ha dedicado un poco más de 20 años de su vida en San Andrés y Providencia.

Las afectaciones causadas en la isla por los coletazos del huracán Eta, cuyo paso llevó a que el Consejo Departamental para Gestión del Riesgo (Cdgr) declare la calamidad pública en el departamento, han dejado, hasta el momento, afectaciones en varios negocios.



Las olas y los fuertes vientos han golpeado principalmente el suroeste del archipiélago. El sector que presentó mayor afectación fue el Hoyo Soplador, donde además de restaurantes y negocios, 21 personas que habitaban en la zona fueron evacuadas.

Le recomendamos: Rodolfo Hernández revela su estrategia para las presidenciales 2022



El coronel de la Policía Nacional, Jorge Pinzón Villarroel, reportó que se recibió un total de 47 llamadas a la línea 123 por afectaciones a viviendas (destechadas), árboles caídos, vías bloqueadas por desechos y daños a servicios públicos (electricidad).



Pinzón confirmó también que los bomberos recibieron más de 150 llamadas por caídas de árboles.

Las olas del mar han afectado el suroeste de la isla. Foto: Cortesía: Edwin Neira

Al respecto, el capitán del cuerpo de Bomberos de San Andrés, Willie Gordon Bryan, dijo que en el litoral oeste de la isla la mayoría de los establecimientos de atención al público como kioscos, tiendas de buceo y restaurantes -además de numerosas viviendas- resultaron seriamente afectadas. "Desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes tuvimos vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora, cosa que no sucedías hace muchos años".

Lea también: Se reanudaron en Barranquilla los ensayos de la vacuna contra covid-19



Edwin señala que el problema no es solo el actual. Hoy, los coletazos del huracán han disminuido considerablemente, pero la angustia no se va.



Mientras revisa las pérdidas y las afectaciones a su negocio, el Balneario West View, asegura que la emoción que tenía por abrir de nuevo su local tras la cuarentena por el covid-19 no duró más de una semana.

No pudimos hacer nada, es una impotencia muy grande FACEBOOK

TWITTER

“Llevábamos ocho días de apertura –señala el empresario–. Entre el lunes y el martes fuimos testigos de cómo el agua del mar se llevaba mi negocio. No pudimos hacer nada, es una impotencia muy grande”.



Llueve un poco, pero eso no impide que Edwin continúe con la evaluación de daños.

Aparte de las actividades turísticas del balneario, como restaurantes, piscinas y otros servicios, una de las atracciones de este lugar eran las caminatas submarinas.



El empresario sostiene que esta actividad que ofrecía era única en Colombia y hoy no queda nada de los compresores y uniformes que se utilizaban para ofrecer este servicio.



“Los vientos se han calmado y por aquí andan las autoridades evaluando los daños. Pero es muy difícil saber cuándo vamos a reponernos –asegura–. La situación por el covid nos tenía mal y ahora esto, es muy difícil porque ya ni negocio tenemos”.

Las pérdidas por el momento no se han calculado. Comerciantes llevaban unos ocho días de reapertura de su negocio. Foto: Cortesía: Edwin Neira

Le puede interesar: Presunto asesino de estudiante quedó libre por fallas en el internet



Este hombre, de 50 años, sostiene que unas 30 familias se beneficiaban directamente del balneario.



Según el Gobernador (e) Alen Jay Stephens, durante las visitas realizadas a los sectores es claramente notorio el impacto que este fenómeno natural ha dejado en el territorio, principalmente en las viviendas. Del mismo modo, aseguró que su administración prestará constante apoyo a los afectados.



En la isla, además, hay toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y las playas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.



Elizabeth Jay Pang Díaz, representante a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hizo un llamado al Gobierno Nacional para ayudar a las familias damnificadas por el paso del huracán Eta.



“No es solo el coletazo del huracán, sino también lo que dejó la pandemia del covid-19. Se calculan unos 3.000 millones de pesos en pérdidas y 40 familias afectadas por el clima. Necesitamos que el Gobierno Nacional apoye al archipiélago pronto”, manifestó la congresista.

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET

Lea otras noticias de Colombia

Presunto asesino de estudiante quedó libre por fallas en el internet

Se reanudaron en Barranquilla los ensayos de la vacuna contra covid-19

Indignación en Medellín por hombre que golpeó a un niño venezolano