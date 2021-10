Damnificados de La Mojana denuncian irregularidades en la entrega de ayudas

Miembros de las comunidades afectadas por las inundaciones en la subregión de La Mojana, en Sucre denunciaron presuntas irregularidades en las entregas de alimentos y otras ayudas, lo que obligó a la Unidad de Atención de Riesgos, a suspender los aportes.



La denuncia fue recibida por funcionarios de la oficina de la coordinación de la Unidad de Riesgos en Sucre y su director, Carlos Carrascal ordenó una investigación y cesar por el momento con la entrega de los beneficios.



Luis Alfredo Jaramillo Viloria, habitante de la finca ‘El Ombligo’, ubicada en los límites de la subregión de La Mojana bolivarense y sucreña dio a conocer parte de las anomalías, al parecer por quienes llevan las estadísticas de las familias afectadas en los municipios.



“Nos censaron en dos partes, en la zona de Sucre y también de Bolívar, lo que permitió que me entregarán una ayuda por el lado de San Jacinto del Cauca y otra por el corregimiento de Villanueva, que es Sucre”, explica.



Contó además, que luego de varios días fue citado a San Jacinto del Cauca y al verificar su número de cédula se descubrió la presencia para la entrega de beneficios en los dos departamentos y desde entonces dejaron de hacerle aportes.



“Lo que más me duele es que personas que viven a 12 y a 15 kilómetros de las inundaciones, en poblaciones como Villanueva, Las Mercedes, Caño Largo, en zona de San Jacinto, estén recibiendo ayudas como si estuvieran damnificados”, señala.

Abandonar su hogar

Dice, que le duele mucho haber abandonado su finca, sacar todo lo que tiene junto con su familia y dejar el lugar donde vivía, abandonar su casa.



“¿Y la comida? No tenemos para comer por no estar produciendo nada”, afirma.



Solicitó a los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos investigar sus denuncias, en especial lo relacionado con la entrega de ayudas a quienes no la necesitan.



“Que venga la Unidad de Riesgos para que se percate de la situación, donde además hay familias donde han entregado hasta dos y tres mercados. Le están dando un mal manejo al tema”, manifiesta.



Recordó, que cualquier cosa que les entreguen en alimentos para ellos es importantes, porque ahora no tienen nada.

Suspendidas ayudas

Carlos Carrascal, coordinador de la Unidad de Riesgos en Sucre dijo, que se habían suspendido las entregas de ayudas hasta tanto se haga una depuración de las bases de datos que se encuentran registradas en el censo único de damnificados.



“Hay muchas personas que se han registrado en un municipio y luego se van y hacen lo mismo en otra población para poder beneficiarse doblemente de los beneficios del gobierno nacional”, expresó.



Anotó, que la limpieza de la base de datos servirá para llevar más ayudas a familias damnificadas en Sucre, Bolívar y Córdoba, además que los censos eran realizados por los entes municipales y la Unidad hace los seguimientos.



Bajas las aguas

Funcionarios de la Unidad de Riesgos informaron, que en la región de La Mojana y El San Jorge se presenta una disminución de las lluvias, lo que ha permitido también que los niveles del río Cauca disminuyan.



“Se une a esto el éxito de los trabajos de contención en el sector de ‘Cara de Gato’, por donde ingresó el río provocando las inundaciones. Las aguas han bajado y podemos atender mejor a los damnificados”, dijo Carlos Carrascal.



Anunció además la entrega de subsidios por parte del Ministerio de Agricultura a los cultivadores que perdieron sus cosechas de arroz y pancoger.



