‘Me persiguen por mi origen, es tema racial, de género’, Cynthia Pérez

La primera dama de Cartagena, Cynthia Pérez Amador, señala que las investigaciones que adelantan los entes de control al sueldo que devenga son el resultado de una persecución política, racial y de género.



“Estoy aprendiendo muy bien y rápido la forma de hacer política en esta ciudad. Me van a perseguir políticamente por mucho tiempo”, señala Cynthia Pérez.



La Contraloría Distrital investiga el contrato suscrito entre la funcionaria y el Distrito por 7 millones de pesos mensuales, pero según el ente de control ella no estaría cualificada para las funciones que realiza.

"Los honorarios que está percibiendo la contratista Pérez Amador superan los topes que establece la resolución 9551 de 2017 expedida por la dirección de talento humano de la alcaldía de Cartagena, sobre los pagos a personas vinculadas de acuerdo a sus condiciones académicas y experiencia laboral", señala la Contraloría Distrital, la cual abrió juicio por responsabilidad fiscal en este caso.



La Procuraduría General de la Nación también inició una indagación preliminar.

(Además, lo invitamos a leer: Se cayó a un abismo de 300 metros cuando tomaba una foto y sobrevivió)

Estoy aprendiendo muy bien y rápido la forma de hacer política en esta ciudad. Me van a perseguir políticamente por mucho tiempo FACEBOOK

TWITTER

“Todo el que hace parte de este gobierno es declarado objetivo militar, quizás soy la más vulnerable”, añade la funcionaria que se constituye hoy en la mano derecha del alcalde William Dau y es una de sus principales consejeras.



“Me persiguen por mi origen, es un tema racial, de género”, dice quien asumió su cargo el 21 de enero de este año y cuenta con el respaldo total del alcalde William Dau, quien señala que ella ocupa un cargo de “alta confiabilidad”.



La primera dama del Distrito tiene un título como tecnóloga y recibe un sueldo de 7 millones de pesos mensuales.



Pérez lleva el título de primera dama pese a que no es la esposa del alcalde William Dau.



Fue nombrada por el alcalde como primera dama gracias a su trabajo inquebrantable durante la campaña política por el palacio de la Aduana, al lado de Dau, durante el 2019.

(También, lo invitamos a leer: Policía encontró caja fuerte robada en Lebrija y esto fue lo que halló)

Los honorarios que está percibiendo la contratista Pérez Amador superan los topes que establece la resolución 9551 de 2017 expedida por la dirección de talento humano de la alcaldía de

Cartagena FACEBOOK

TWITTER

Como lo ha dicho el alcalde en muchas oportunidades, ella es símbolo del empoderamiento de la mujer afro y de las clases populares de la ciudad, apartadas históricamente del poder y de las decisiones sobre el futuro de Cartagena.



Para los órganos de control, según la tabla de valores que establece la resolución 9551 de 2017, Pérez Amador solo debería recibir una remuneración de hasta $2.200.000 por mes.



Pese al debate que generaron estas investigaciones ella dice que se siente “feliz” haciendo parte de esta administración y trabajando los temas sociales y al lado de la gente.

Siempre he dicho todos los órganos del estado comen del mismo plato, y en este caso los órganos de control están al servicio de los malandrines: esta es la situación de Cynthia Pérez

Amador FACEBOOK

TWITTER

Tiene el respaldo del alcalde

Como respuesta a las investigaciones en cabeza de la Contraloría Distrital, el alcalde Dau respaldó a su primera dama y se fue lanza en ristre contra el órgano de control distrital al que señalo de “estar al servicio de los malandrines”.



“Siempre he dicho todos los órganos del estado comen del mismo plato, y en este caso los órganos de control están al servicio de los malandrines: esta es la situación de Cynthia Pérez Amador”, dijo el alcalde Dau en rueda de prensa.



Según la Contraloría Distrital, el detrimento al patrimonio de la ciudad, luego del contrato establecido entre Cynthia Pérez y el Distrito es de 33.600.000 de pesos.



“¿Quién la está investigando? La Contraloría Distrital. Recuerden que este contralor, Fredy Quintero, es el que reemplazo a la de los libros (excontralora Nubia Fontalvo destituida y condenada por corrupción). Son los mimos que tienen cientos de investigaciones abiertas y sin concluir en la contraloría Distrital, pero ahora por presión de los malandrines quieren actuar en tiempo record, y buscan enlodar a esta administración”, añadió el mandatario.

(Además, lo invitamos a leer: Tres agricultores fueron asesinados en zona rural de Algeciras, Huila)

William Dau, alcalde electo de Cartagena 2020- 2023 Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Las investigaciones contra Pérez Amador, según la contraloría, tendrían alcance penal, y serían remitidas a la Fiscalía.



“Cynthia Amador es persona de mi absoluta confianza, Hay cosas del Distrito de Cartagena las cuales solo confío a Cynthia, y para pedirle consejos sobre esto y otro actuar. Eso la califica a ella para tener un contrato de alta confianza”, sostiene el burgomaestre.



A la primera dama de los cartageneros también la investigan por presuntamente haber presentado una falsa certificación laboral con una empresa cartagenera, donde habrían negado que laboró.



“No es argumento válido que por vivir en el barrio El Reposo, por no tener un título universitario, por no vestirse con ropa de marca o no vivir en Bocagrande o no tener un título de la Universidad de Los Andes se le puede estigmatizar a una persona”, dice el alcalde.



La misión de Pérez como primera dama del Distrito es atender los temas de orden social y con las comunidades, pero además es una de las consejeras más escuchadas por el alcalde en temas de pobreza, mujer, jóvenes y líderes en la ciudad.



“Es una persona muy valiosa, independientemente de que o tenga los títulos que la cualificaran para una OPS de alto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, suma Dau, quien apoya a su funcionaria.



“Ella tiene un contrato de alta confianza así no cuente con un título universitario o una amplia experiencia, y Dios quiera que no se verdad la supuesta falsa certificación de la experiencia, pero de ser cierto eso no afectaría el contrato de alta confianza que tiene con este Distrito”, concluyó el alcalde William Dau.



El área jurídica del Distrito aseguró que no hay ninguna irregularidad en la contratación del Pérez Amador.



“Existe una relación de confianza entre ella y el alcalde. Ella ha sido nombrada con el título honorífico de Primera Dama y es de alta confianza del alcalde. Ella acompañó al alcalde desde campaña y con ello nos acogemos a la resolución 9551, artículo octavo: en el caso de ella no tienen nada que ver títulos profesionales ni experiencia”, señaló una vocera del área jurídica del Distrito.

Más noticias en Colombia

- Sobrino de Pablo Escobar dijo que halló una nueva caleta del exnarco

- Se roban el agua del acueducto para regar cultivos y llenar jagüeyes

- Cartageneros cuentan las horas para apertura de playas piloto

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas