La Casa Enerina, un museo que evoca las fiestas del 20 de Enero

Motivado por un concurso que se desarrolla en una emisora del departamento de Sucre, el cual premia a la casa que mejor evoque y se vista de las festividades del 20 de Enero, Onel García, quien combina la arquitectura con el arte, decidió poner a volar su creatividad e Innovación.



Es así como su modesta casa ubicada en el barrio Las Mercedes se transformó en un museo que reúne todos los elementos típicos y tradicionales de las festividades enerinas.



La vivienda acapara la atención de peatones y vehículos que hacen un alto en el trayecto para tomarse una foto o simplemente apreciar el collage de elementos que traen a la mente las actividades propias de los días de fiesta.



(Le puede interesar: Regresa el 'Plan Pescao' al Atlántico)

En este 'museo', ubicado en el exterior de la vivienda, los elementos representativos le dan vida a las Fiestas del 20 de Enero, que este año no se realizarán por la pandemia.



El Divino Niño que marca el inicio de la programación con la procesión, la pareja de fandagueros, la Flor de Cayena que lucen las bailadoras del fandango en sus cabezas como accesorio representativo de su vestuario, las hamacas de la región, el sombrero vueltiao, el manto rojo que era utilizado en el redondel cuando se desarrollaba la fiesta brava y hasta la arepa de huevo, hacen parte de la 'Casa Enerina', que se ubica en el popular barrio Las Mercedes de Sincelejo.



Onel García, que no se pierde ningún evento de la programación, asegura que este año el jolgorio y el folclor le harán mucha falta, por eso dio lo mejor de su talento para que su casa refleje la alegría y el derroche que se vive en cada una de las actividades culturales de enero.



(Lo invitamos a leer: Cartagena, lista para recibir primeros 10 pacientes covid de Bogotá)

La casa de Onel García está ubicada en el barrio Las Mercedes Foto: Oswaldo Rocha

"La idea nace porque, cómo este año por pandemia, no se celebrarán fiestas, es necesario conservar nuestras tradiciones y mantenerlas vivas ya que no se puede celebrar. Motivar a la gente con la casa decorada y eso nos recuerda que estamos en la época de las fiestas del 20 de Enero", comenta motivado el talento sucreño.



Agrega que su punto de partida para lograr este inigualable resultado fue construir una historia que parte con la procesión en honor al ‘Dulce Nombre de Jesús’, el recorrido continúa con el veintenerito que protagonizan los niños ataviados como jinetes y montados en caballitos de palo, le sigue el desfile folclórico y de fandangueras, la cabalgata, las carrozas y las corralejas.



(Lo invitamos a leer: ‘Mi novio me lanzó de un noveno piso’)

La vivienda y su arte acapara la atención de peatones y vehículos que hacen un alto en el trayecto para tomarse una foto. Foto: Oswaldo Rocha

"Vivir y celebrar las fiestas de corazón y en familia y comunidad", expresó el autor de la Casa Enerina.



La inversión que hizo Onel para que su casa realmente evoque a las fiestas del 20 de Enero fue de 800 mil pesos. Sumado a ello, todo el desborde de creatividad con el que espera ganar el concurso y dejar huella en la memoria de los sincelejanos, que extrañarán por primera vez en décadas que no se lleven a cabo sus tradicionales fiestas del 20 de Enero.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Descubren mujer asesinada esta madrugada en Montelíbano, Córdoba

Alerta por el asesinato de tres líderes sociales en las últimas horas

Luz Victoria Martínez

Especial para El Tiempo

Sincelejo