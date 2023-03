Alcaldes y gobernadores de algunas regiones del país lanzaron una alerta al Gobierno nacional para que intervenga por la seguridad y el exceso de cultivos de drogas que se está originando.



Por ejemplo, el mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina, considera que toda propuesta nacional debe solucionar el tema de las drogas, de la cocaína y de cultivos ilícitos.

“El narcotráfico no puede continuar y el país debe tener un acompañamiento internacional para dar soluciones”, anotó.

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo que esta población del sur del Valle y que colinda con el norte del Cauca, no puede estar aislada de intervenciones que son del orden del Gobierno. Resaltó que este municipio es una de las puertas del corredor del Naya, que limita con el norte del Cauca para sacar droga hacia Buenaventura y el exterior.



En Jamundí hay entre 2.400 y 3.000 hectáreas.



Por su parte, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, considera que los cultivos ilícitos deben ser sustituidos gradualmente.



En Nariño actualmente existen 56.000 hectáreas de coca sembradas, las cuales representan el 28 por ciento de la que se cultiva en Colombia.

La preocupante cifra la reveló el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, quien dijo que la economía ilegal de la coca deja la suma de 174 millones de dólares solo por concepto de la producción de la hoja de coca.



Son 251.000 millones de dólares los que deja la comercialización de la pasta de coca y que se produce en laboratorios clandestinos que operan en la Costa Pacífica y la cordillera occidental.



Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que es necesario avanzar en un ajuste al proceso de ‘paz total’, pues aunque no tiene la cifra exacta de aumento de cultivos, cuando se hace los sobrevuelos se percibe la destrucción de bosques y la siembra de coca, especialmente en el Nordeste y el Bajo Cauca.



“En Antioquia en el Nordeste y el Bajo Cauca son miles y miles de hectáreas destruidas anualmente por la minería ilegal, unas 15.000 por año, lo que se une a la destrucción producida por los cultivos ilícitos. Es algo que sucede en los límites entre Antioquia y Chocó”, concluyó.



En Norte de Santander el panorama es preocupante y, de acuerdo con el informe de la UNODC; Tibú es el municipio con más plantaciones de hoja de coca en el país, con cerca de 22 mil hectáreas.



Varios grupos armados ilegales como el Eln, el Clan del Golfo, Los Pelusos y al menos tres frentes de las disidencias de las Farc, entre otros; se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.



La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas ante el riesgo que enfrentan funcionarios públicos y la población civil.



En medio de la violencia que padece este departamento a causa de los cultivos ilícitos –que se presenta con mayor rudeza en el Catatumbo –, varias comunidades han sido desplazadas, uniformados han recibido ataques con explosivos y algunos campesinos han muerto al oponerse a la erradicación forzada.



El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un consejo de seguridad realizado en Cúcuta este jueves, señaló que en Norte de Santander se producen más de 300 toneladas de cocaína; y ordenó a la Fuerza Pública contrarrestar la expansión del Clan del Golfo en el Catatumbo.



“Hay que incrementar sustancialmente la incautación de cocaína (…) Hay que afectar desde la producción, distribución, exportación, y desde el rendimiento económico que esta actividad ilícita produce a las organizaciones”, afirmó Velásquez.



Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, advirtió que el narcotráfico ha sido el principal enemigo para la seguridad y el desarrollo social de la ciudad, siendo esta la única capital del país que enfrenta un problema de cultivos ilícitos en su zona rural.



“Estamos preocupados por la ocupación del territorio por parte de los grupos armados ilegales, también por la minería ilegal; pero tenemos la fe que con los proyectos que se han adelantado, los mismos campesinos están empezando a rechazar y a no participar en la siembra de cultivos ilícitos”, explicó Yáñez.



El mandatario local afirmó que desde el 2020 se vienen adelantando proyectos pilotos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, lo que ha permitido que proyectos de infraestructura, desarrollo social, atención en salud y vías, lleguen al área rural.



“La vida ha perdido valor y si uno analiza el origen del problema, encontramos un enemigo en común, que son el narcotráfico y desplazamiento forzado. Más del 95 por ciento de los homicidios y de las situaciones violentas están amarradas a la pobreza y la exclusión. Durante años no hemos hablado de conceptos tan importantes como la igualdad”, afirmó Yáñez.



Cúcuta enfrenta una oleada de homicidios que mantienen en alerta a las autoridades. Más de 80 personas han sido asesinadas en lo que va del año.



Secuestros, cuerpos decapitados y desmembrados, ataques con granadas en establecimientos comerciales, extorsión y microtráfico; son algunos de los delitos que mantienen a la capital nortesantandereana bajo una atmósfera de zozobra y temor.



NACIÓN