No solo la papa, la yuca y el plátano también viven crisis en el campo

En las profundidades de la región del Ariari, en Meta, hay temor entre los cultivadores de yuca por las dificultades que sufren a raíz de la caída en la compra de sus cosechas. En estos momentos, muchos evalúan la opción de destruir lo que tanto tiempo les tomó cultivar.

Así lo explica Steven Navarro, cultivador de la región, quien asegura que la afectación se debe a la caída en el valor de los precios.

Por ejemplo, una bolsa de yuca de 32 kilos que antes se vendía en 20.000 pesos, hoy en el mercado solo se encuentra máximo a 10.000.



“Recién me confirmaron que muchos productores están buscando que una persona con un tractor destruya las cosechas porque no tiene sentido cultivar para perder –explica Navarro–. En el 2018 hubo varios cultivadores que hicieron lo mismo”.



Pero las cosechas de yuca no son las únicas que se están perdiendo.



Un video compartido por Steven da cuenta de un cultivador de esta región que tuvo que tirar la guayaba recogida el pasado 31 de octubre por las pérdidas que le genera el mal momento que atraviesa el campo colombiano.

Captura de video del momento en que cultivadores tienen que botar la guayaba. Foto: Captura de video

Esto se debe, en parte, a lo ocurrido este año por la pandemia del covid-19.



Según información del Dane entregada en agosto de este año, 1,6 millones de familias colombianas pasaron de tener tres comidas al día a dos comidas en julio. Esto por causa del descenso en los ingresos producto de las afectaciones derivadas de la cuarentena nacional que a muchos les costó sus empleos o la disminución de su trabajo.

Óscar Gutiérrez, vocero nacional de Dignidad Agropecuaria, explica que la situación que se vive hoy en diferentes sectores del campo en el país está ligado a la afectación económica que causó la pandemia.



Sin embargo, asegura que el Estado no se puede escudar solo en la coyuntura, pues desde mucho antes hay políticas que no benefician a los cultivadores y sí lo hacen con los productos extranjeros.



“Lo que tenemos hoy es una sobre oferta por la afectación que ha dejado la pandemia –asegura Gutiérrez–. Pero para salir de esta crisis el Gobierno debe beneficiar a los cultivadores, no ofrecer menos precios y comprar barato a los de afuera, porque eso termina de complicar todo”.

El vocero asevera que frutas como el durazno, además de productos como el plátano, la yuca y el maíz blanco se encuentran represados y los cultivadores no encuentran cómo manejar la situación.



Gutiérrez asegura que las cifras concretas de pérdidas se tendrán en diciembre, pero prevé un panorama que se complicará día a día.

El maíz, a la espera

Alejandro Agamez, de 47 años, 20 de ellos dedicados al cultivo del maíz blanco en Córdoba, asegura que tiene en estos momentos 120 toneladas represadas.



Pero, sostiene, que no le hace falta un comprador, sino que una política respete la dignidad de su trabajo.



“El inconveniente es que el precio que nos ofrecen por nuestro producto no compensa los costos de producción, entonces el maíz no es tan perecedero como la papa, pero en estos momentos no tenemos el flujo de caja –denuncia–. Esto, aparte de la pandemia, se origina porque el maíz que traen de afuera es más barato, entonces las empresas que nos compraban ya no lo hacen”.

La situación de Alejandro Agamez es una de las cientos de historias que se registran en Córdoba con el maíz. Foto: Cortesía: Alejandro Agamez

Agamez agrega que “no estoy esperando un subsidio, yo lo que quiero es vender mi producto al precio justo, necesito es vender”.



Según cálculos entregados por Luis Alejandro Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en la actualidad hay represadas unas 18.000 toneladas de maíz en Córdoba.



“Creo que el Gobierno ha tratado de llevar aliados comerciales, pero quienes van a razón de 790.000 pesos la tonelada, cuando lo normal es 930.000 –aclara–. Están perdiendo unos 140.000 de entrada, entonces lo que hace el Gobierno no sirve”.



Por su parte, Henry Vanegas, de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), explica que muchas empresas prefirieron comprar importado, al cual no se le está cobrando arancel, y cuando la cosecha se dio en el país, no había a quién venderla.



“Estimulan las importaciones quitando aranceles y en ese caso se desestimula la producción agrícola nacional –explica Vanegas–. Eso que está pasando con el plátano y el maíz blanco, el frijol, en Putumayo. Es una situación que pasa también con la fresa y la mora”.

El miembro de Fenalce sostiene además que es urgente un plan nacional que permita tener herramientas para el secamiento de los granos, pues muchas cosechas que pueden aguantar más tiempo represadas se pierden al no contar con las herramientas necesarias.



“El Gobierno debe tomar cartas en el asunto y preocuparse por el sector agroalimentario, pero esto también se debe a que no tenemos infraestructura de poscosecha –dice Vanegas–. Este país es lo más antiagrícola que hay”.

