Cultivadores de papaya en  Córdoba pierden $13 mil millones por sobreproducción

Los cultivadores de Papaya de los municipios de Valencia y Tierralta, en la zona del Alto Sinú, en Córdoba están perdiendo 13 mil millones de pesos por la sobre producción de la fruta y la forma como se bajaron los precios en el mercado.



En total son cerca de 500 las familias que enfrentan esta difícil situación que los mantiene al borde de la quiebra, con 27 toneladas del producto que se pierden en la los campos y áreas donde son guardadas por los campesinos.



La tonelada de papaya la están pagando a 80 mil pesos

Los representantes de la Asociación Agroecológica de Comercializadores y Productores de Papaya, entre ellos José Luis Muñoz indican que les ha tocado vender la fruta a 80 pesos el kilo, con el objetivo de no permitir que las pérdidas sean tal elevadas.



Campesinos cultivadores del sur de Córdoba indican que la tonelada de papaya la están pagando a 80 mil pesos, lo que no justifica el dinero que se invierte en la producción de la tierra para cosechar el producto.



“El valor de los 80 mil pesos está muy por debajo de lo que un cultivador tiene que pagar para sacar una cosecha. Esta situación nos enfrenta a unas pérdidas muy grandes”, dijo el dirigente.

Piden intervención del Gobierno

La difícil situación que enfrentan casi dos mil personas en la región llevó al gremio de cultivadores de papaya a solicitar la intervención del Gobierno Nacional, con el fin de no permitir que la crisis vaya en aumento.



“Esta crítica situación representa la pérdida de 54 mil jornales y más de 13 mil millones de pesos para los agricultores. Ante esto hicimos una petición a la ministra de Agricultura para que intervenga y podamos superar la crisis que afectará nuestros ingresos en esta época navideña y fin de año”, indicaron.



Entre las peticiones al Gobierno Nacional figura, la puesta en marcha de estrategias para mejorar la comercialización, garantizar precios justos y respaldar la exportación de papaya a Europa y otros destinos.



De igual manare pidieron el fortalecimiento del seguro de cosecha ante los efectos del cambio climático. Pidieron además la búsqueda de mercados rentables para no caer en la quiebra total.

De otra parte se conoció que el sector productos de maíz también afronta una difícil situación por los bajos precios que se ofrecen a nivel nacional los intermediarios. En total se encuentran represadas 27 mil toneladas de maíz.



Funcionarios de la Asociación de Maiceros de Córdoba dijeron que están pidiendo como pago por tonelada 1 millón 500 mil pesos, pero que los intermediarios ofrecen 900 mil pesos.



La situación la están padeciendo los cultivadores de maíz de Cereté, Cotorra, San Pelayo, Ciénaga de Oro y Chimá, a quienes les toca dejar lo que han recogido en los patios de las casas.



Esperan el apoyo del Gobierno Nacional para superar la crisis.

Más noticias en Colombia

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo