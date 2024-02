Cuidador de los dos chimpancés 'sacrificados' tras fugarse en Pereira irá a juicio

En la noche del 23 de julio de 2023, el Bioparque Ukumarí, en Pereira, vivió el peor momento en sus nueve años de historia. Hacia las 10:00 p. m. de ese domingo, dos de los animales más apreciados de su colección, los chimpancés Pancho y Chita, cayeron muertos tras recibir varios proyectiles de arma de fuego, después de que escaparon de su hábitat.



Según Sandra Correa, exgerente del Bioparque, que remplazó al vetusto zoológico Matecaña en el 2015, Pancho y Chita debieron ser "sacrificados" ante la imposibilidad de sedarlos y porque pudieron poner en riesgo la vida de alguna persona.



Chita, que no llegó tan lejos de su hábitat, fue la primera en caer. Pancho, que sí se desplazó por una larga distancia, llegó hasta el Parque Consotá, un centro vacacional de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda (Comfamiliar). En varios videos, el simio fue grabado caminando por diferentes sectores del lugar que a esa hora no tenía las cerca de 5 mil personas que lo visitan cada domingo, y en otro se escuchó el momento en que un francotirador del Batallón San Mateo, de Pereira, le disparó.



Desde la noche en que se registró la situación no ha cesado la polémica. Días después de los hechos, grupos de animalistas exigieron el cierre del Bioparque, tanto en frente de la sede de la Alcaldía de Pereira -que es la propietaria del lugar-, como en el mismo Bioparque, que está ubicado en el km 14 de la vía al corregimiento de Cerritos. De hecho, manifestantes lograron ingresar al lugar e intentaron vandalizarlo.

Pancho llegó hasta un centro vacacional. Foto: Archivo El Tiempo/Captura de video

Siete meses después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación, que a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) inició la investigación de los hechos consiguió que se realizara la audiencia de acusación en contra del cuidador de los chimpancés. "Dentro del término de ley, la Fiscalía presentó el escrito de acusación ante el juzgado penal y en el transcurso de este mes se adelantará la audiencia", le dijo el Gelma a este medio.



El cuidador de Pancho y Chita fue identificado como José Leandro Hurtado Henao, quien ya fue judicializado. La audiencia de acusación significa que esta persona, que se encuentra vinculada al proceso, ya está en etapa de juicio.



Cabe precisar que tras la legalización de la captura, un juez de control de garantías le impuso a Hurtado Henao una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, que fue confirmada en segunda instancia, ya que se avalaron todos los argumentos presentados por la Fiscalía.

La principal hipótesis de la Fiscalía

Con respecto a cómo se pudieron fugar de su hábitat los chimpancés, el Gelma le ratificó a EL TIEMPO que la principal hipótesis que maneja y por la cual adelantó una imputación inicial, es que, "al parecer, se habría presentado una omisión por parte del procesado que habría permitido que los dos primates escaparan, pues las puertas del lugar quedaron abiertas, en un aparente incumplimiento de los protocolos de seguridad".



El Gelma sostiene que "el material de prueba evidencia que Hurtado Henao habría incurrido en dicha falta de manera premeditada, pues el sistema de seguridad cuenta con, al menos siete seguros, candados y guillotinas diseñados específicamente para este tipo de espacios y para evitar la fuga de los animales".



Las razones que tuvo el cuidador para facilitar la fuga de los chimpancés posiblemente se develarán en el juicio. El Gelma no ahondó en estas.

¿Hubo motivaciones políticas?

A pesar de que el grupo Gelma, en esta última comunicación con EL TIEMPO ni siquiera toca el tema político como la motivación que tuvo el cuidador para facilitar la fuga de los priamates, en septiembre del año pasado una fiscal sorprendió en una audiencia con esa teoría.

En el Bioparque Ukumarí está el último chimpancé en cautiverio del país. Foto: Laura Sepúlveda

La fiscal aseveró que, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, Hurtado Henao “maltrató física y psicológicamente a los dos chimpancés que tenía a su cuidado, cuando de manera dolosa y conociendo los protocolos de cuidado y cierre, dejó de manera premeditada abiertos los siete seguros que debía cerrar, pues la única manera que estos dos chimpancés salieran de su hábitat era infringiendo este protocolo, eran puertas, cerrojos, guillotinas”.



Añadió que “este actuar doloso nos lleva a preguntarnos cuál fue el motivo para causar tanto daño y dolor, por qué poner en riesgo a personas, por qué causarles ese dolor a estos animales, se pregunta uno podría ser un motivo económico o sabotaje en medio de un proceso electoral en el que nos encontramos. Es un acto reprochable desde cualquier punto de vista, considerado uno de los casos de maltrato animal más graves del país”, señaló la fiscal durante la primera parte de la audiencia.



Cabe recordar que cuando ocurrió la muerte violenta de los chimpancés, en Pereira se desarrollaba una intensa campaña electoral entre Maicol Lopera, quien representaba la continuidad de las políticas del entonces alcalde Carlos Maya, y Mauricio Salazar, quien era el principal oponente de Lopera y Maya. Finalmente, Salazar fue elegido como alcalde de los pereiranos.

Yoko, el último chimpancé en cautiverio en Colombia

Tras la muerte de Pancho y Chita, el único chimpancé que queda en el Bioparque Ukumarí es Yoko, quien vivía separado de los otros dos primates. Este simio, de 36 años de edad, también es el único chimpancé que queda en cautiverio en Colombia.



Congresistas animalistas han promovido el traslado de Yoko a un santuario de chimpancés ubicado en Brasil. Sin embargo, la gerente del Bioparque Ukumarí, Diana Lorena Morales, afirmó que el chimpancé está en buen estado de salud y podría ser trasladado, pero ningún funcionario la ha llamado para hablarle del tema.

El chimpancé Yoko tiene aproximadamente 40 años y creció con un narcotraficante en la capital de Risaralda. Actualmente permanece en el bioparque Ukumarí. Foto: Foto cortesía Ukumarí

Javier Guerrero, veterinario líder de Ukumarí, aseguró que Yoko no podría vivir con otros chimpancés porque en sus primeros meses de vida y durante muchos años creció bajo el cuidado humano, y también el maltrato humano.



De hecho, Yoko pasa varias horas de la noche viendo televisión en una pantalla de 52 pulgadas y tiene programas favoritos como El Chavo, Caballeros del Zodiaco y Cuentos de los hermanos Grim. Yoko sabe abrir cajas, usa cubiertos, toma bebidas en vasos y pinta.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS