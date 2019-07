Cuerpo de modelo colombiano fallecido en EE.UU. no ha sido repatriado

Han pasado quince días desde la trágica muerte de Miguel Ángel Prada Camacho, el modelo santandereano de 24 años que chocó con una camioneta mientras conducía su motocicleta en la intersección de la calle Chinden Boulevard and Five Mile Road de la ciudad de Boise, condado de Idaho; Estados Unidos; el pasado 2 de julio.

Desde aquel día, cuando su familia se enteró de la devastadora noticia a través de una llamada, todo ha sido un drama para ellos. Esa misma noche del 2 de julio viajaron a Bogotá buscando ayuda del Gobierno Nacional, ya que no contaban con visa americana ni con recursos para ir por el cuerpo de Miguel Ángel.

Tras de cinco días -gracias a la donación de ciudadanos- el hermano y la madre del fallecido joven lograron viajar a Estados Unidos, sin embargo no han podido traer el cuerpo a Colombia para llevar a cabo sus honras fúnebres.



El impedimento es un documento que debe expedir el Gobierno del condado de Idaho en el cual certifique que Miguel Ángel Prada falleció en la ciudad de Boise, solo así se podría repatriar el cuerpo del muchacho. Anteriormente se había remitido un documento a los familiares, pero este registraba un error que impidió realizar la gestión.



“Estamos a la espera de que entreguen el certificado de defunción que deben corregirlo porque quedó mal y nos dijeron en la funeraria que supuestamente el jueves ya lo tendríamos para poder comprar el tiquete y viajar a Colombia”, explica Fabián Prada, hermano de Miguel.

El joven de 24 años era modelo en la ciudad de Bucaramanga. Foto: Facebook Miguel Ángel Prada

Este certificado debe ser entregado -a más tardar- el jueves 18 de julio, de lo contrario no podrán comprar el tiquete para que el cuerpo de Miguel Ángel llegue a Bogotá antes del sábado 20 de julio. Si llega el fin de semana solo podrá volar a Bucaramanga el primer día hábil de la semana, es decir el próximo 22 de julio.



“Lo peor que nos podría pasar es que nos entreguen el papel el jueves en la tarde porque entonces el cuerpo llegaría el viernes a media noche y nos retendrán el cuerpo el sábado en la aduana aeroportuaria colombiana”, dice Fabián.



Según explica el hermano de Miguel, por políticas aduaneras, los fines de semana no hacen este tipo de procedimientos lo que significa que el cuerpo no llegaría a Bucaramanga para poder velarlo.

A esta situación administrativa se suma que en este momento no cuentan con el dinero para hacer la repatriación, debido a que el fondo que recogieron los conocidos de Miguel en Estados Unidos se demora entre dos y cinco días hábiles para desembolsar el dinero, lo que significaría que sólo podrían pagar el tiquete hasta el viernes.



“Este fondo pidió que consignaran a la cuenta desde la semana pasada pero mandó un comunicado que se demoran entre dos y cinco días hábiles”, explica Fabián.



Desde la funeraria les dicen que no debe demorarse más tiempo en llegar el cuerpo a Bucaramanga -ya que si llega el lunes deberán hacer el velorio con el ataúd cerrado- lo que la familia quiere evitar a toda costa. Ellos desean hacer las honras fúnebres con la posibilidad de que todos los familiares y amigos vean a Miguel Ángel por última vez.

María Alejandra Rodríguez

Corresponsal El Tiempo - Bucaramanga