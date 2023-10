El cuerpo de Luis Fredis Talaigüa Quiñónez, miembro de la comunidad indígena Zenú en la zona rural de Tuchín, en Córdoba, fue entregado a sus familiares para darle cristina sepultura, después de 19 años de haber desaparecido de su región.



El 28 de agosto de 2004, el joven nativo del corregimiento ‘Cerro Vidales’, tenía 14 años de edad cuando desapareció y por más que sus familiares lo buscaron en varios departamentos, no pudieron encontrarlo, ni vivo, ni muerto.



El cuerpo de Fredis Talaigüa pudo ser

identificado por su padre y sus hermanos

Cuerpo de indígena

La entrega del cuerpo del joven indígena se cumplió de acuerdo con las tradiciones y costumbres del pueblo Zenú, con el enfoque étnico de la búsqueda

Fue la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la entidad que a través de su trabajo humanitario logró identificar 19 sitios con fosas comunes en la zona rural de Ovejas (Sucre) y en uno de esos hallazgos el cuerpo de Fredis Talaigüa pudo ser identificado por su padre y sus hermanos.



La búsqueda de esos cuerpos se hizo en cumplimiento del Plan Regional Montes de María y Golfo de Morrosquillo, de acuerdo con la información entregada por Ella Cecilia del Castillo Pérez, coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda.



“La entrega del cuerpo del joven indígena se cumplió de acuerdo con las tradiciones y costumbres del pueblo Zenú, con el enfoque étnico de la búsqueda”, dijo.

Fue recuperado en la vereda Buenos

Aires, zona rural de Ovejas

Cuerpo de indígena

Era una persona humilde, trabajadora. Se dedicaba a amar, a compartir. Disfrutábamos labores de trabajo. Salíamos a trabajar la agricultura...

El 13 de febrero de 2022, el cuerpo de Luis Fredis Talaigüa fue recuperado en la vereda Buenos Aires, zona rural de Ovejas, en los Montes de María, explicó la Unida de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.



Su padre había recorrido varios kilómetros en los Montes de María acompañado de otro de sus hijos y cuando los profesionales de la Unidad de Búsqueda le mostraron el cuerpo para su identificación, no dudó en confirmarlo, gracias a la sonrisa que siempre lo caracterizó.



“Ese es él”, confirmó también otro de sus hijos, porque aquella imagen le recordó la sonrisa de su hermano.



Previo a ese momento, expertos dela oficina de Medicina Legal habían tomado muestras de ADN para que la identificación fuera cien por ciento confirmada.



“Era una persona humilde, trabajadora. Se dedicaba a amar, a compartir. Disfrutábamos labores de trabajo. Salíamos a trabajar la agricultura. Ya laborábamos en la artesanía, como mis papás. Me siento feliz, no solo yo, sino todos los miembros de la familia”, dijo uno de sus hermanos.

Regresaste, hermano. No como te esperábamos, pero así tocó

La entrega

La entrega del cuerpo se hizo en la parcela de la familia, en el Resguardo Indígena Zenú, del corregimiento ‘Cerro Vidales’ y fue recibido en medio de aplausos por familiares y amigos.



Ella Cecilia del Castillo Pérez, coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas hizo la entrega del cuerpo que iba dentro de un cofre de madera.



Sus familiares improvisaron un pequeño altar en las afueras de uno de los ranchos de palma y bahareque, para desde ahí caminar hasta el cementerio donde ahora reposan sus restos.



“Regresaste, hermano. No como te esperábamos, pero así tocó”, dijo Julio Talaigüa, uno de sus hermanos.

Investigación con muchas fuentes

dieron los datos de la fosa donde fue hallado y de las circunstancias de la desaparición. Fue una de las 19 fosas que en algún momento la Unidad informó haber hallado en los Montes de María

Ella Cecilia del Castillo Pérez dijo que se trató de una entrega digna en un plan que busca que comprende 1.845 personas dadas por desaparecidas.



“En este caso se trata de una entrega con enfoque étnico, la primera en el Caribe colombiano, un proceso dirigido por la UBPD de principio a fin”, indicó.



La ubicación del cuerpo se logró gracias a fuentes institucionales y no institucionales, información aportada por firmantes del Acuerdo de Paz.



“Fueron ellos quienes dieron los datos de la fosa donde fue hallado y de las circunstancias de la desaparición. Fue una de las 19 fosas que en algún momento la Unidad de Búsqueda informó haber hallado en los Montes de María, específicamente en el municipio de Ovejas”, precisó.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo