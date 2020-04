No aparece el cuerpo de posible fallecido por covid-19 en Santa Marta

En un misterio se convirtió la muerte de un hombre de 53 años en la clínica El Prado de Santa Marta.



Sus familiares denuncian que lo ingresaron por un problema respiratorio, tres días después se presentó su deceso y ahora su cuerpo no aparece.



Se trata de Raúl Antonio Vásquez García, quien el pasado viernes fue llevado por su esposa Oralis Aroca al centro asistencial a raíz de una tos que le impedía respirar.

“Me dijeron que tenía una bronquitis que se podía tratar con antibióticos. Estaba bien y estable, pero en cuestión de días su estado de salud se complicó al punto que no lo volvimos a ver, ni siquiera después que murió”, indicó la angustiada mujer.



Sin darles muchos detalles a Oralis, el médico le manifestó que el hombre se complicó y murió por un paro respiratorio mientras era atendido en la UCI.(Lea también: Donatón digital en Magdalena para ayudar a la población necesitada)

En la clínica no me dan ninguna explicación y acudí a la Fiscalía y tampoco me recibieron el caso porque dicen que no hay un delito FACEBOOK

TWITTER

La esposa, enterada del fallecimiento, realizó los trámites en la funeraria para sepultarlo, pero en la clínica no le entregaron el cuerpo con la justificación que la Secretaría de Salud había solicitado que se le practicara la prueba de coronavirus.

​

Desde entonces ha pasado más de una semana y nadie le da razón de lo qué pasó con los restos mortales de su ser querido.



(Le recomendamos leer: Cartagena decreta el 'Pico y Cédula' para proteger a sus ciudadanos )



“En la clínica no me dan ninguna explicación y acudí a la Fiscalía y tampoco me recibieron el caso porque dicen que no hay un delito”, relata Oralis, quien ya instauró un derecho de petición al centro asistencial para que le respondan por su ser querido.



“Yo no creo que haya muerto por coronavirus porque mi esposo no salía de la casa, quizás fue alguna bacteria que adquirió en la clínica y por eso se niegan a entregármelo”, comentó la mujer que hace un llamado a las autoridades de salud para que la ayuden a encontrar el cuerpo de su pareja “porque quiero despedirlo como lo merece”.



(Lea también: ¡Ojo, Barranquilla! Así funciona el 'Pico y cédula' que rige desde hoy)



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv