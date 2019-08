Cuerpo de colombiano accidentado en Australia llegó al país

El pasado 1 de agosto, el bumangués Alfonso Rojas López falleció en un trágico accidente de tránsito en la ciudad de Sídney, Australia, luego de que un automóvil se pasara un semáforo en rojo y colisionara contra el vehículo en el cual el joven de 23 años se movilizaba como copiloto

Rojas López había llegado el 19 de noviembre de 2018 a Australia para perfeccionar el idioma inglés, luego de haber terminado sus estudios en Finanzas en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). Solo le faltaban algunos trámites que estaba haciendo desde Sídney para obtener su título en Bucaramanga.

Tras 15 días de espera, la familia de Alfonso logró la repatriación del cuerpo a Colombia, que finalmente tuvo un costo de 35 millones de pesos.



“Al final no fue necesario que fuera un acompañante a traerlo, me hubiera tocado ir a mí”, contó Angello Santiago López Rojas, su hermano menor.



Gracias a un ‘GoFundMe’, plataforma de financiación colectiva, que se creó en Australia, los familiares de Rojas pudieron recolectar el dinero necesario para la repatriación. Sin embargo, esto no fue lo más difícil. “Lo que pensamos que sería más complicado, con la ayuda de todos los que donaron fue más rápido. La demora fue la entrega del cuerpo”, refirió Angello.

Hasta la fecha, no han recibido la causa oficial del deceso de Rojas, pues Australia no ha enviado los resultados de la autopsia.



El cuerpo de Alfonso Rojas López se encuentra en Bogotá y su familia está esperando que este jueves lo movilicen a Bucaramanga para realizar la velación y el entierro con la Funeraria Los Olivos.



BUCARAMANGA