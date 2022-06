Tras haberse contabilizado el 100 por ciento de la mesas, se determinó que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, seguirá en su cargo. Solo votaron 11.555 personas, de las cuales 6.759 dijeron sí, 4.686 no, hubo 73 votos nulos y 37 no marcados; muy lejos del umbral mínimo requerido de 130 mil votos.



La Registraduría instaló 915 mesas en 78 puestos de votación y designó a 6.635 jurados. El potencial de sufragantes era de 616.331 personas, pero votó solo el 1,87 por ciento.



La votación de la revocatoria se dio después de que la Registraduría avalara 69.333 firmas de las 33 mil que se requerían, en septiembre de 2021. El costo total del proceso, superó los 4 mil millones de pesos.



(En contexto: El Abecé de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez)

A pesar de que los promotores del Comité Revocatorio ‘De que se va, se va, póngale la firma’, pronosticaban que los cucuteños saldrían de manera masiva a las urnas, varios puestos de votación estuvieron vacíos durante la jornada.

Así está el panorama en algunos puestos de votación de Cúcuta. Foto: Andrés Carvajal

“La gente no aprovechó la oportunidad. Es triste ver que el pueblo no ha tenido ayuda del mandatario y no votara”, dijo Miguel Galindo, líder de la revocatoria.

De otro lado, gremios y comerciantes lamentaron que la fecha escogida para los comicios coincidiera con la celebración del día del padre, pues el decreto de ley seca afectó al comercio en Cúcuta.



Por su parte, varios ciudadanos manifestaron que no votaron porque desconocían el proceso y creían que la revocatoria ya no iba. Otros criticaron el gran gasto de la cita electoral.



“Era lógico que esa revocatoria no iba a servir para nada, cambiaron la fecha muchas veces y la gente sabía que los que buscaban sacar al alcalde eran los corruptos de siempre. Lo mejor es que el alcalde termine su mandato”, explicó la líder Leonor Amaya.



(Además: Con puestos de votación vacíos transcurre revocatoria de alcalde de Cúcuta)



La confusión en la ciudadanía se generó tras cuatro reprogramaciones. La primera cita fue el 12 de diciembre de 2021; luego el 5, el 23 y el 30 de enero.



Jairo Yáñez es el cuarto alcalde al que han intentado revocar su mandato en Cúcuta. Los anteriores fueron: María Riascos, Donamaris París y César Rojas, pero las iniciativas no llegaron a las urnas. Además, en el país solo se ha revocado el mandato de dos alcaldes, en Tasco, Boyacá, y en Susa, Cundinamarca. Con esta jornada se completaron 71 elecciones para revocatorias de mandato en Colombia.

