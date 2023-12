'Que mi mamá no llore más': desgarradora carta de una niña al 'Niño Jesús' por Navidad

En los últimos días, se viralizó en las redes sociales una carta de Navidad que una pequeña de 9 años le hizo al 'Niño Jesús'. Lo que conmovió a los usuarios fue que la pequeña no pidió regalos, sino que su mamá dejara de llorar.



La niña, identificada como Gerineth Sophia, de Cúcuta, estaba acostumbrada a pedir juguetes y ropa que recibiría en la noche del 24 de diciembre, para celebrar la llegada de la Navidad. Sin embargo, la situación económica de su familia destruyó su ilusión y ahora solo quiere que su mamá vuelva a sonreír.

La carta de la menor al 'Niño Jesús'

"Quiero pedirte un favor. No quiero regalos, solo te pido que ayudes a mi mamá para que le pague a la gente a la que le debe y que así no llore más", indicó Gerineth.



"No nos traigas nada más, solo ayuda a mi mamá para verla sonreír de nuevo, sin llorar", finalizó la menor.



Por último, en el papel en el que la niña escribió sus deseos agregó un dibujo de ella junto a su mamá, quien aparece muy feliz. Lo que representa lo que anhela la pequeña para Navidad.

Carta de Navidad de niña de 9 años al niño Jesús. Foto: X @AndreaCHJ08

Por medio de la página Noticias Doradita Regional, la mamá de Gerineth explicó lo sucedido y el por qué no le puede obsequiar un regalo a su hija en esta Navidad.



"Por una circunstancia familiar que pasó nos tuvimos que endeudar con los 'gota a gota'", explicó la mujer.



Lo que sucedió es que hace más de un año un familiar del padre de la menor enfermó, así que requerían de un tratamiento médico que no podían pagar, por lo que se vieron en la necesidad de acudir con los 'gota a gota'.



Aunque el papá de Gerineth trabaje de domingo a domingo como maestro de construcción y la mamá organice rifas y venda comidas, comentan que no les es suficiente para pagar todo lo que deben, pues la deuda supera los 23 millones de pesos.



Ante esta situación, una 'influencer' de X (antes llamada Twitter) decidió ayudarle a la familia de la menor para que tenga la Navidad que desea, publicando la historia a través de sus redes sociales y pidiendo donaciones.

Aquí somos 65K de seguidores y estoy segura que entre todos podemos ayudar a cumplir el deseo de la niña que es no ver a su mamá desesperada por las deudas de los Gota a Gota 🙏🏼



Solo les pido de corazón que me ayuden de $1000 en $1000 o lo que ustedes puedan donar ❤️



Nequi… pic.twitter.com/Go9EWnHWR3 — Andreaa Jiménezz (@AndreaCHJ08) December 17, 2023

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

