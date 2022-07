Los gritos de una menor de cinco años alertaron a un operario de aseo que se disponía a limpiar uno de los baños de un colegio en Cúcuta. Al entrar, encontró a un joven de 15 años agrediendo sexualmente a una menor de cinco años. La comunidad estudiantil intentó hacer justicia por mano propia.



El hecho ocurrió este lunes y los padres de la menor de cinco años la trasladaron a un centro médico para ser valorada. Autoridades civiles y judiciales acompañan a los familiares de la menor que cursa en el grado de transición.



Las directivas de la institución educativa tuvieron que refugiar en un salón de clases al agresor, debido al tumulto de estudiantes que golpearon al joven. En cuestión de minutos, a las afueras del colegio llegaron padres de familia a exigir justicia.



Mientras las autoridades intentaban sacar al presunto agresor del colegio, un grupo de estudiantes persiguió a los uniformados para linchar al joven, quien fue enviado al Centro de Servicio Judiciales para Adolescentes (Cespa) en Cúcuta.



El joven hacía parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), por actos anteriores que le habrían merecido una medida de aseguramiento. Sin embargo, meses antes un juez había determinado darle libertad vigilada.



El secretario de Educación de Cúcuta, Luis Eduardo Royero, rechazó lo ocurrido e informó que adelantarán una sesión extraordinaria del Comité de Convivencia municipal para tomar medidas correctivas.



"Nos permitimos manifestar nuestro rotundo rechazo a este tipo de situaciones al interior de los establecimientos educativos. Consideramos de acuerdo a lo conversado con el rector, que se ha hecho una oportuna activación de la ruta de convivencia escolar", dijo el funcionario.



Por su parte, el rector Serafín Bautista Villamizar, en un comunicado destacó que el hecho “no pasó a mayores” y solicitó el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia.



"En el instante de egreso e ingreso de estudiantes, se presentó un intento de violación a una menor de edad, situación reprochable por las directivas, docentes; por fortuna no pasó a mayores, dejando el caso en manos de la autoridad competente", explicó el rector.



Las palabras del educador no fueron bien recibidas por la comunidad estudiantil y movimientos feministas en Cúcuta, quienes exigen mayor prevención de violencias contra las mujeres.



Luisa Gáfaro, integrante de la colectiva feminista El Aquelarre Violeta, cuestionó el contenido de los manuales de convivencia de las instituciones y las estrategias para atender los casos de abusos sexuales al interior de los colegios.



"¿Por qué el colegio emite un comunicado revictimizando a la persona?, no fue un intento, fue un abuso sexual. Varios estudiantes, adolescentes, mujeres, estaban protestando en el colegio y fueron agredidas por la Policía, ¿dónde estaba el ICBF? ¿Dónde estaban las autoridades?", precisó la líder.



Este martes se realizó un plantón y una protesta pacífica en la entrada principal del colegio, minutos después una marcha estudiantil se desplazó por las calles de la ciudad hasta la Alcaldía de Cúcuta.



La Defensoría del Pueblo acompañó la movilización y pidió a las autoridades mayor celeridad para esclarecer lo ocurrido.

