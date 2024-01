Inició su sueño de hacer ejercicio en el 2024 y lo asesinaron a tiros mientras trotaba

Un nuevo hecho de violencia que alarma a la comunidad se registró en la mañana de este jueves 4 de enero en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.



Se trata de Jean Andrés Yepez Patiño, un hombre que había iniciado el año con la ilusión de una vida más saludable realizando ejercicio físico.



Cuando en la mañana de este jueves, mientras trotaba en una avenida de la ciudad, fue abordado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y acabaron con su vida e ilusiones.



Con este homicidio, ya van tres asesinatos en lo corrido del 2024 en Norte de Santander.



El 2024 inició violentamente en el departamento de Norte de Santander. En tan solo cuatro días que lleva el año han sido asesinadas tres personas en el área metropolitana de Cúcuta. Todas las víctimas son hombres y fueron atacados con arma de fuego.



El más reciente caso ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. de este jueves, cuando un hombre identificado como Jean Yepez, fue abordado mientras trotaba en la avenida del Río por sujetos en motocicleta, quienes habrían intentado robarle una cadena de oro y su celular.



Según versiones preliminares, Yepez se habría resistido al atraco, por lo que los ladrones le dispararon en dos ocasiones.



El Teniente Coronel Andrés Porras, comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que la víctima fue trasladada a un centro médico asistencial, donde pierde la vida debido a la gravedad de las heridas ocasionadas.



Este hecho ha causado consternación entre la comunidad y usuarios en redes sociales, desde donde Jean había compartido videos motivacionales registrando su cambio hacia una vida más saludable.



Van tres homicidios en en lo que va del 2024

Con el asesinato de Jean, ya son tres las víctimas mortales en hechos violentos con arma de fuego.



La primera víctima del año se registró en el municipio de Puerto Santander, se trata de un joven de 23 años identificado como Bran David Becerra.



El joven, quien se desempeñaba como soldado regular del Ejército Nacional, fue encontrado con cinco impactos de bala, tres en el torso, uno en el brazo izquierdo y otro en la cabeza.



Según versiones preliminares, Becerra había desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2023 bajo un permiso del Ejército.



Con el pasar de los días, el Ejército se comunicó con familiares para informar que Becerra no se presentó nuevamente; en ese momento, iniciaron las labores de búsqueda.



No fue sino hasta este miércoles que se dio a conocer a través de redes sociales el hallazgo del cuerpo sin vida del joven de 23 años. El cadáver fue encontrado en el barrio 23 de abril de este municipio fronterizo.



Sin embargo, el comando del Ejército, al que pertenecía Bran David Becerra emitió un comunicado en el que aseguró la víctima ya no pertenecía a la institución desde que se retiró el pasado marzo de 2023, la entidad informó que el joven había desertado.

El segundo homicidio se registró en la noche de este miércoles 3 de enero en el Centro de Cúcuta, la víctima fue identificada como Juan Pablo Bautista, de 35 años.



El hombre fue asesinado al interior de su vehículo cuando se movilizaba por la calle 12 con avenida 11, en el barrio El Llano. Según declaraciones del Teniente Coronel Andrés Porras, comandante perativo y de seguridad ciudadana de la Policía Metropólitana de Cúcuta, se trataría de un ataque sicarial perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.



Asimismo, aseguró que se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO