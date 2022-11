Las autoridades en Cúcuta celebran la distinción hecha por la Red de Ciudades para la Acogida, La Inclusión y el Desarrollo, liderado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que incluyó a la ciudad entre 9 capitales del país por la atención integral a población migrante, retornada y de acogida.



El alcalde de la ciudad Jairo Tomás Yáñez, destacó el apoyo de la cooperación internacional para obtener excelentes resultados en comunidades vulnerables y áreas fronterizas.

“Desde el primer momento le apostamos a sembrar la migración, queríamos que nuestros hermanos venezolanos no solo recibieran asistencia humanitaria, sino potenciar habilidades, crear espacios de participación y apostarle a la inclusión social económica, no solo de los migrantes, también de los retornados colombianos y la población de acogida”; expresó el alcalde.



Por su parte, Mauricio Aguas, secretario de Desarrollo Social, aseguró que el reconocimiento es producto de diferentes estrategias que se han adelantado en la ciudad.



​

“Hemos asumido el reto de brindar atención integral a la población (…) Nada de esto lo hacemos solos, lo hacemos con la cooperación internacional que ha sido un aliado estratégico y hoy vemos los resultados en temas de integración en materia socioeconómica, social y comunitaria”; aseguró el funcionario.



Estrategias como ‘Sembrando la Migración’, ‘Coexistencia Pacífica’, ‘Ruta del Empleo 2050’, ‘Centro Intégrate’, ‘Punto de Apoyo’, ‘Taller Escuela’, ‘Presupuestos Participativos’ entre otras, permitieron a Cúcuta alcanzar esta distinción nacional.



Cúcuta, Bogotá, Riohacha, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta conformarán la red de municipios para la acogida, inclusión y desarrollo de la población migrante, que consolidará las estrategias que desde los territorios se han aplicado.