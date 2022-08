Una difícil situación enfrenta el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, durante las últimas semanas. Además de las fuertes críticas por la oleada de violencia e inseguridad en la ciudad y la solicitud de dos días de arresto por parte de la JEP, este lunes la Contraloría municipal solicitó la suspensión inmediata del mandatario.

La decisión fue comunicada por el contralor municipal Óscar Sandoval, quien solicitó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, suspender al alcalde de Cúcuta bajo el principio de "verdad sabida y buena fe guardada", establecida en la Constitución Política.



Mediante la Resolución 088 del 29 de agosto de 2022, la Contraloría Municipal detalla que durante el 2020 y 2021, Yáñez suscribió 18 convenios con el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) por un valor de $77.699.362.623.



Las auditorías financieras y de gestión aplicadas a dichos convenios, establecieron al menos 70 hallazgos administrativos y 14 de ellos con incidencia disciplinaria y fiscal por un detrimento al patrimonio municipal que ascendería a seis mil doscientos millones.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta.

“(El alcalde) debe ser suspendido de manera provisional del ejercicio del cargo, por cuanto sus actuaciones pueden obstaculizar las investigaciones fiscales y continuar poniendo en riesgo el patrimonio del Municipio, en razón de sus conductas reiteradas y observadas en las auditorías financieras y de gestión vigencias 2020 y 2021”, señala el documento.



Además del alcalde Yáñez, la Contraloría señala que dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, también estarían vinculados Miguel Peñaranda Canal, director del AMC; y los actuales secretarios municipales de Tránsito e Infraestructura, Jorge Mayid Gene Beltrán y Eliana Constanza Medina.



Sin embargo, el exalcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala y el exalcalde (e) Mauricio Franco Trujillo, también aparecen como presuntos responsables.

La respuesta de Jairo Yáñez

Tras conocerse la solicitud de la Contraloría municipal, el mandatario de los cucuteños calificó la medida como un "ataque a la democracia en Cúcuta".

No se ha perdido ni un peso, me pueden acusar de errores administrativos, pero jamás de corrupto. Confío en que el gobernador no caiga en este juego politiquero y no sea manoseado por el 'Ramirismo' FACEBOOK

"Es vergonzoso que con la llegada de Ramiro Suárez a la ciudad hace unos días, hoy Cúcuta amanece con la exigencia que le hace el 'ramirista' contralor municipal al Gobernador de suspenderme, en un ataque frontal contra la democracia y con la intención de apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas", expresó el alcalde.



Yáñez recordó que esta medida y la fallida revocatoria del mandato hacen parte de un ataque sistemático para frenar la lucha contra la corrupción.



"Aquí no se ha perdido ni un peso, a mí me pueden acusar de errores administrativos, pero jamás de corrupto. Confío en que el gobernador no caiga en este juego politiquero y no sea manoseado por el Ramirismo", señaló.



Por ahora, se espera una determinación por parte del gobernador Silvano Serrano. La Contraloría explicó que la suspensión no podrá ser impugnada ni goza de recurso alguno como tutela.

