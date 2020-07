Capturan a presunto asesino serial de perros de la calle en Cúcuta

Los habitantes del barrio Chapinero, en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, denunciaron a un hombre que hirió con arma blanca a un perro que dormía en frente de una vivienda. El agresor es señalado de haber asesinado a otros cuatros caninos.



El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía metropolitana de Cúcuta, señaló que, al identificar al victimario, se conoció que tenía una orden de captura por violencia intrafamiliar debido a agresiones cometidas contra su padre.



"Este hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, sigue el proceso de maltrato animal y el lunes o martes debe salir la imputación por este delito atroz de generar una afectación a un canino", dijo el coronel.



El hombre fue identificado como Óscar Marino Galvis del Boccio y deberá responder cargos por el delito de actos dañinos y de crueldad contra animales, estipulado en la Ley 1774 de 2016.



En una cámara de seguridad quedó registrada una de las agresiones. En el video se ve al hombre de 40 años caminar por la calle y desenfundar un puñal con el que atacó al canino.



Víctor Caicedo, concejal de Cúcuta, rechazó el caso registrado en el barrio Chapinero y señaló que, de acuerdo con los testimonios entregados por la comunidad, Galvis de Boccio habría agredido a otras mascotas.



"Se asegura que otros cuatro perros fueron asesinados a manos de esta persona. Este sujeto tiene una patología que tentativamente nos lleva a pensar que es un asesino serial de animales. Estos casos no pueden quedar en la impunidad”, afirmó el concejal.



Caicedo invitó a la ciudadanía a no guardar silencio ante casos de maltrato animal e instó a denunciar estos ataques ante la Fiscalía y la Policía Nacional.



Las autoridades advirtieron que cualquier caso de maltrato animal podrá ser sancionado con multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una pena entre los 12 a 36 meses de prisión.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA