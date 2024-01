Cayó uno de los señalados sicarios más buscados en Norte de Santander: ¿quién es?

En la madrugada de este domingo 28 de enero, unidades de la Brigada Interinstitucional de Homicidios capturaron a Horman Javier Lobo Duarte, quien sería uno de los presuntos sicarios más temidos en Cúcuta, capital de Norte de Santander.



Horman Lobo Duarte es señalado de perpetrar al menos 30 homicidios en los últimos cuatro años. Según las autoridades, el capturado cobraba hasta 25 millones de pesos por un asesinato.



Lobo Duarte, presunto líder de la banda 'Los Lobo', dedicada al microtráfico en varios barrios de la capital de Norte de Santander, también hizo parte de la banda 'Los Manzaneros', la cual también se dedicaba a sembrar el terror en Cúcuta y el área metropolitana a través de homicidios, hurtos y tráfico de estupefacientes.



La captura se dio a las 2:00 de la madrugada de este domingo 28 de enero, durante un operativo de allanamiento en el barrio Metrópolis, donde la inteligencia de las autoridades había determinado que se encontraba el señalado delincuente.



Esta aprehensión ocurre luego del seguimiento de Lobo Duarte por los diferentes rincones de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.



#OjoAlDato //👀CAYÓ UNO DE LOS SlCARIOS MAS BUSCADOS POR LA POLICÍA



Sucedió en horas de la madrugada en el barrio Metrópolis de Cúcuta.



Una vez detenido, fue trasladado al Búnker de la Fiscalía para ser procesado por los múltiples delitos de los que se le acusa.



El último crimen por el que es investigado Horman Javier Lobo Duarte es su presunta participación en un homicidio perpetrado el pasado 28 de octubre de 2023, en el barrio El Páramo, en Cúcuta.



La víctima de este asesinato fue identificada como William Ordoñez, un hombre de 26 años que falleció luego de recibir múltiples impactos de bala a manos de un sicario.

Alcalde de Cúcuta denuncia amenazas de bandas criminales

A través de un comunicado en su cuenta de X, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, denunció amenazas de muerte en su contra. El mandatario de la capital de Norte de Santander aseguró que se trata de la banda criminal AK-47 y el Tren de Aragua.



En su denuncia, Acevedo compartió un video en el que se escucha a un hombre lanzar amenazas e improperios en contra de él, asimismo, la persona que aparece en las imágenes dice ser de la organización delincuencial AK-47 en alianza con el Tren de Aragua.



"Es el AK 47 con el Tren de Aragua, me oíste (...) una misma carroza. Le vamos a dar mala vida en esa ... maldita ciudad", se escucha claramente en el video compartido por el alcalde.



Acevedo mencionó en su comunicado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a dos miembros del gabinete ministerial y al Presidente Gustavo Petro para que se investigue a fondo la situación y garanticen la seguridad de él y de la ciudad.



"Dejo a disposición de la Fiscalía y la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hace llegar las bandas 'AK 47 y Tren de Aragua'. Comparto con el señor Presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, esta amenaza. Quienes han estado prestos a atender los problemas de inseguridad de Cúcuta", dice el mandatario en su comunicado compartido en X.



"No me van a intimidar, tenga la seguridad que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen", concluye Jorge Acevedo.

Estas amenazas en contra del alcalde de Cúcuta ocurren luego de la captura de uno de los implicados en el homicidio de un habitante de calle identificado como Andrés Alberto Sosa Perdomo, de 22 años, el cual recibió más de 50 puñaladas por parte de varios sujetos a plena luz del día.



El sangriento homicidio fue grabado y compartido en redes sociales por sus mismos perpetradores.



"La lucha contra la criminalidad y la delincuencia es un mandato popular y prioridad de mi gobierno. La prevención, denuncia y todas las herramientas legales son necesarias para enfrentarlos", aseguró el alcalde.

