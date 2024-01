Atentado en Cúcuta: detonaron explosivos en contra de empresa de hidrocarburos

Un atentado se registró en la capital de Norte de Santander en la mañana de este viernes 26 de enero.



En la zona rural de Buena Esperanza, en Cúcuta, un artefacto explosivo fue detonado en una de las válvulas de producción de hidrocarburos. De momento no se han reportado personas lesionadas por la detonación.



(Además: 'No me van a intimidar': alcalde de Cúcuta denuncia amenazas de bandas criminales)

Según reportes preliminares de las autoridades, esta empresa encargada de la extracción de hidrocarburos en Cúcuta había denunciado amenazas y extorsiones anteriormente. Según esta entidad, las intimidaciones provienen de grupos armados en la región.



(También: 2 billones de pesos costaría arreglar malla vial de Cali: Secretaría de Infraestructura)

En el sector de Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta se presentó un atentado con explosivos contra la infraestructura de una empresa encargada de la extracción de hidrocarburos.



Se conoce que la empresa había denunciado amenazas por extorsión por parte de grupos armados. pic.twitter.com/SRjbilOKtk — Elibardo León Estévez (@patelele89) January 26, 2024

En Norte de Santander se han presentado hechos relacionados a incidentes con válvulas de extracción, los cuales mantienen en alerta a las autoridades.



Es el caso del derrame de petróleo que se presentó este lunes 22 de enero en la vereda Guachimán, que se encuentra ubicada en el municipio de Tibú por causa de la instalación de válvulas en el oleoducto Caño Limón Coveñas, lo cual terminó en un derrame de crudo, causando una emergencia ambiental.



(Otras noticias: Decomisan 362 botellas de licor adulterado listas para vender en el Carnaval de Barranquilla)



Por su parte, las autoridades investigan si la instalación de presuntas válvulas ilícitas en el oleoducto habrían desencadenado el derrame.

#CorponorInforma | En seguimiento al derrame de petróleo por rotura del Oleoducto Caño Limón Coveñas, en vereda Guachimán #Tibú, damos a conocer que de acuerdo con lo verificado por personal de Corponor, en las bocatomas del acueducto no se evidencian trazas del hidrocarburo.👇 pic.twitter.com/WU1K8XBhoq — CORPONOR (@CORPONOR) January 23, 2024

La mancha de crudo alcanzó más de 4 kilómetros y amenazó con llegar hasta el acueducto urbano. El hecho se registró en la vereda Guachimán, zona rural de Tibú.



Cenit, empresa filial de Ecopetrol, a través de un comunicado, informó que tras conocer la gravedad de la emergencia en el oleoducto Caño Limón-Coveñas; fue activado un plan de emergencia y contingencia.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades investigan si la instalación de presuntas válvulas ilícitas en el oleoducto habrían desencadenado el derrame. Foto: Cortesía Corponor

“El evento, cuya causa es materia de investigación, está controlado y para su atención, como medidas preventivas, se instalaron dos puntos de control con aproximadamente 450 metros de barreras mecánicas en Caño Cinco y su desembocadura, y se pusieron otros 270 metros en la bocatoma del municipio”, señala el comunicado.



(Le puede interesar: Denuncian que falso anestesiólogo entró a hospital, intervino a tres pacientes y huyó)



Cenit pidió a las comunidades vecinas no acercarse al lugar de la emergencia y abstenerse de encender fuego o utilizar cocinas artesanales.

Asimismo, la Corporación Autónoma Regional de la frontera nororiental (Corponor), afirmó que las causas de la emergencia aún son materia de investigación, y precisó que tropas del Ejército Nacional se encargan de hacer control en la zona para garantizar la seguridad del personal técnico que atenderá el evento.



“El derrame de petróleo se originó en el kp 360+350 del oleoducto, generando contaminación en 300 metros lineales de suelo hasta llegar al cuerpo de agua conocido como Caño Cinco. Desde allí la mancha de crudo se desplazó una distancia aproximada de 4.1 kilómetros, ubicando la cabeza de la mancha a una distancia de 10 kilómetros de la bocatoma del acueducto de Tibú”, afirmó Corponor.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO