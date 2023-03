Al menos 18 personas buscan convertirse en el próximo alcalde de Cúcuta. La lista solo incluye tres mujeres y, en su mayoría, está conformada por exconcejales, exdiputados, y por aspirantes que pretenden ganarle el pulso a las maquinarias.



Sin embargo, aunque el fenómeno Yáñez fue la revelación en 2019 y su apuesta por respetar el erario público ha calado en los cucuteños, los que hoy quieren reemplazarlo le hacen reclamos y críticas constantes ante lo que consideran una mala gestión en temas neurálgicos de la ciudad.



Expertos advierten que el próximo mandatario deberá atender la grave oleada de homicidios que sacude a la ciudad, cercenar los tentáculos de los más de 20 grupos armados ilegales que operan en el área metropolitana y reducir la percepción de inseguridad.



“Los temas asociados al empleo y la informalidad son preocupantes, pero los hechos violentos generan un clima de zozobra que incide en la percepción de los ciudadanos; sobre todo por la poca efectividad de la institucionalidad para hacer frente a esto”, explica Mario de Jesús Zambrano, coordinador de Cúcuta Cómo Vamos.



Atraer mayor inversión extranjera, generar mejores condiciones para la población migrante, nuevas obras de infraestructura y recuperar el espacio público del centro de la ciudad, son algunos de las exigencias de los ciudadanos.



“Existe la percepción de que no hubo ejecución en la actual alcaldía, esto sumado a la inseguridad y a la inestabilidad del gabinete, se convierten en los lunares de Yáñez. Todo esto será aprovechado por los que hoy aspiran al cargo para posicionar una nueva imagen”, afirma el docente e investigador, Edgar Allan Niño.

¿Quiénes son los aspirantes?

La extensa baraja de aspirantes permitirá a los votantes elegir entre un líder que ponga el acelerador a las grandes obras y tenga visión de futuro, o retornar a un mandatario cobijado por las maquinarias o impulsado por el exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio y por sostener nexos con grupos paramilitares.



Sergio Andrés Maldonado, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social hasta el 2022, sería el único precandidato que desde ya tendría el aval del partido Alianza Verde. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.



Maldonado busca recuperar la confianza de los cucuteños en la administración pública, atender la legalización de asentamientos informales y atraer mayor inversión para reducir las cifras de desempleo e informalidad.



Sergio es hijo del empresario Jorge Maldonado, quien junto a los excandidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo acompañaron la candidatura de Jairo Yáñez en 2019.



“Hoy hay más oportunidades para los candidatos independientes, en parte por el precedente que dejó Yáñez y porque en estos momentos no hay un claro candidato que aglutine las masas, por el contrario, el sonajero es amplio”, explica el académico Niño.



En el escenario político aterrizó Juan Antonio Nieto, quien regresó a la ciudad con la intención de gobernar. Nieto tiene una amplia trayectoria en el sector público, fue director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, exalcalde de Tibú, secretario de Ambiente y exalcalde (e) de Bogotá.



Nació en Cúcuta y es abogado de la Universidad Libre, tiene al menos tres posgrados en universidades de Argentina. Estaría en conversaciones con el Nuevo Liberalismo para obtener el aval.

Los que van por firmas

Desde finales del año pasado algunos aspirantes le madrugaron a inscribir sus movimientos ciudadanos con los que pretenden avanzar en la recolección de firmas para entrar en el tablero electoral que se disputará el Palacio Municipal.



Ese fue el caso del abogado y pastor cristiano Alfredo Rafael Saade Vergel, quien en marzo de 2022 hizo parte de la consulta del Pacho Histórico junto a Gustavo Petro para definir el candidato presidencial. Desde entonces su nombre ha tomado reconocimiento en Cúcuta.



Nació en Valledupar, pero su historia familiar lo vincula a Norte de Santander y el estado Táchira (Venezuela). Es especialista en Gerencia y Gobierno, y en el pasado fue cercano a Cambio Radical. Fue aspirante a la Alcaldía de Valledupar y dirigió el área metropolitana de la capital del Cesar, y la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia (Asoareas).



Aunque Saade ya empezó a recoger las firmas a través de su movimiento ‘Levántate Cúcuta’, buscaría ser el ungido del Pacto Histórico.



Lo propio hizo el líder gremial José Luis Mora, quien ya fue aspirante a la alcaldía en 2019 como precandidato del Centro Democrático, pero terminó uniéndose a la campaña del exalcalde Donamaris Ramírez.



Mora es activista político y director de Asobares en Norte de Santander, y su liderazgo fue vital en la reactivación económica de Cúcuta tras los efectos de la pandemia. ‘Nuevas Ideas’ es su movimiento.



Por otra parte, un nombre poco conocido entró en la carrera política a través del grupo ‘Servir es mejor’; se trata de Eliezer Villamizar Sánchez, quien es oriundo de El Tarra. Es compositor y cantante empírico, y el año pasado a través de una canción se opuso a la revocatoria en contra del alcalde Jairo Yáñez.



Otro de los precandidatos por firmas es el odontólogo Carlos Martín Rojas Carvajal, con ‘Cúcuta valiente’. Es presidente de Veedores Unidos de Norte de Santander y vicepresidente del sindicato de trabajadores (Sintranordessa).



Rojas Carvajal fue jefe de control interno del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), cargo al que llegó a través de un concurso de méritos. Sin embargo, debió salir debido a irregularidades en los documentos que acreditaban su idoneidad para el cargo.



Para Jairo Oviedo, coordinador de la Misión de Observación Electoral en Norte de Santander, la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), que buscan avalar candidatos por el mecanismo de firmas, se está viendo con mayor fuerza en Cúcuta, siguiendo la tendencia del país.



“Lo que uno espera es que quienes inicialmente desarrollan un proceso de recolección de firmas lo lleven hasta el final y terminen inscribiendo su candidatura por firmas, y no por partidos políticos”, afirma Oviedo.



El coordinador regional de la Moe, señala que este mecanismo debe ser entendido como una opción democrática para aquellos ciudadanos que quieren postular su nombre, pero no se identifican con los partidos tradicionales.



Otro de los que aspiran al cargo es el exalcalde César Omar Rojas Ayala, quien estuvo en el periodo 2016-2019, inscribió su movimiento ‘Cúcuta sí tiene con qué’ con la intención de seducir a su electorado y regresar al cargo.



Rojas Ayala, quien hizo parte del gabinete del exalcalde Ramiro Suárez Corzo en 2004, habría recibido el apoyo del condenado político en la campaña que ganó en 2015 con 103 mil votos.



Hoy la relación entre los dos exmandatarios no pasaría por su mejor momento y Rojas Ayala estaría buscando el apoyo de otros líderes y congresistas de la región.



En junio de 2022 el concejal José Leonardo Jácome renunció a su curul y al partido Conservador. Su objetivo es llegar a la alcaldía con el movimiento ‘Cúcuta Avanza’, pero Jácome tendría el apoyo de los principales alfiles políticos de Cúcuta, incluida la bendición del exgobernador William Villamizar y el respaldo de allegados a Ramiro Suárez.



Jácome es oriundo de Convención, Norte de Santander, se graduó como ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander. Su tesis de grado fue denunciada ante la Fiscalía en el 2016 por presunto plagio.



Juan Camilo Pérez, consejero municipal de juventud, advierte que hasta la fecha ninguno de los aspirantes ha escuchado el clamor de las juventudes y enfatizó en que los jóvenes conforman una cuarta parte de la población cucuteña.



“No se ha planteado una agenda que reúna propuestas encaminadas a brindar mejor educación, empleabilidad o iniciativas culturales y deportivas. Cuestionamos las formas en que se vienen desarrollando dichas campañas, la manera de hacer política debe cambiar”, señaló Pérez.



El líder juvenil advirtió que el próximo mandatario deberá priorizar la creación de la Secretaria de Juventud y darle continuidad a algunos procesos actuales que van por buen camino. “Cúcuta es una ciudad que se debe pensar a largo plazo”, afirma.

En busca de aval

La actual concejala Yanet Carime Rodríguez sería hasta ahora la única mujer que tendría la intención real de dar el salto. La abogada y especialista en Derecho Administrativo, también fue líder comunal en Cúcuta.



Es cercana al senador Alejandro Carlos Chacón y estaría a la espera del aval del Partido Liberal.



Por su parte, el diputado Emerson Meneses, también estaría esperando la aprobación de su bancada para convertirse en el candidato del Partido Conservador. Meneses fue concejal de Cúcuta y trabajó en la Contraloría departamental. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes, pero no alcanzó una curul.



(Más: Norte de Santander: los retos de Yáñez y Serrano antes de terminar sus mandatos).



La Procuraduría lo investiga por posibles anomalías en la suscripción de un contrato cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía.



El exdiputado Juan Bocanegra, quien llegó a la Asamblea de Norte de Santander por el Partido de la U, recibiría el empujón de Juan Fernando Cristo para entrar en la contienda electoral a través del naciente partido En Marcha.



El abogado Carlos Jaimes, quien fue concejal electo de Los Patios en 2004 y en el 2012 en Cúcuta; espera el aval del partido Dignidad y Compromiso. Actualmente es docente en la Esap y advierte que como mandatario pondrá la lupa a los servicios públicos que han sido entregados a concesiones privadas.



Aunque no han confirmado ser firmes precandidatos, los nombres de Jorge Acevedo, exconcejal; Milla Romero, exsenadora, María Camila Villamizar, exsecretaria de gobierno de Medellín; Blanca Cruz González, excandidata a la alcaldía; y el excongresista Jaime Buenahora Febres, también tendrían interés en participar en los comicios de octubre.

