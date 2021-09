Alerta por desplazamiento masivo en zona rural de Cúcuta

Ante los constantes enfrentamientos, asesinatos y amenazas contra la población civil en el corregimiento Banco de Arena, varias familias decidieron tomar sus pertenencias y buscar refugio en Cúcuta. Más de 100 personas han huido.



De acuerdo con el testimonio de los pobladores, varios hombres armados llegaron al lugar e informaron a la comunidad que debían marcharse y abandonar sus casas. Esto desencadenó un nuevo desplazamiento masivo.



El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, indicó que desde la noche del miércoles se avanza en la logística necesaria para recibir a las familias desplazadas, con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, alimentación, atención médica y apoyo psicosocial.



“De manera rotunda expreso mi rechazo ante los hechos que desencadenaron este desplazamiento masivo. Desde la Alcaldía de Cúcuta les brindaremos todo el apoyo necesario”, afirmó Yáñez.



Una delegación de la Defensoría del Pueblo y funcionarios de la Secretaría de Posconflicto de Cúcuta se trasladaron a la zona para atender la situación y hacer un diagnóstico que permita identificar el número de familias afectadas.



La Alcaldía de Cúcuta habilitó un albergue temporal en un coliseo cubierto para brindar atención prioritaria. Adultos mayores y al menos 30 menores de edad hacen parte de la población desplazada.



“Convoco a la solidaridad de todos los cucuteños por nuestro corregimiento de Banco de Arena, sigamos creyendo y luchando por conseguir la anhelada paz que soñamos para nuestro territorio. No permitiremos que nos siga siendo arrebatada por grupos generadores de violencia”, agregó.



Según el Observatorio de derechos humanos de la Fundación Progresar, desde enero del 2020 más de 6 mil personas han sido víctimas de desplazamiento masivo y al menos 176 defensores de derechos humanos han sido amenazados por grupos armados ilegales.



“El desplazamiento masivo que viene ocurriendo en Banco de Arena y el sector de Pacolandia de Cúcuta estaba anunciado y no se hizo nada. Estas comunidades no resisten más las agresiones de unos y las amenazas de otros”, afirmó Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos.



El último hecho de violencia en esta población sucedió el pasado 28 de agosto, cuando hombres armados atacaron con armas de fuego a un grupo de personas, lo que desencadenó la muerte de tres hombres y uno más quedó herido.



En esta zona del país operan más de 15 grupos armados y bandas delincuenciales que desde hace dos años han sembrado el terror y la zozobra entre la población.