Con apenas una celebración importante en las fiestas de fin de año, como lo fue la noche de velitas, Sucre acumula cuatro quemados con pólvora este diciembre, tres de ellos menores de edad.



Los quemados se registran en Tolú, donde un menor de seis años de edad resultó con quemaduras de primer grado al manipular los llamados tiritos. Posteriormente, un menor de 11 años de edad también presentó quemaduras al accionar elementos con pólvora.



Los dos casos se presentaron el día de velitas. Los niños fueron atendidos en el hospital local donde les hicieron las curaciones de las heridas y posteriormente fueron dados de alta.

La Gobernación de Sucre hizo un llamado a la ciudadanía y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen pólvora. Foto: Policía Nacional

El informe del Sistema de Vigilancia en Salud de Sucre -Sivigila- indica, que el tercer caso se presentó en Sincelejo, donde un adulto de 31 años de edad sufrió quemaduras de primer grado.



Un cuarto caso ocurrió también en Sincelejo, donde un menor de 14 años de edad tuvo quemaduras de segundo grado. Inicialmente fue atendido en la ESE San Francisco de Asís y desde ahí, por la gravedad de las heridas remitido al Hospital Universitario de Sincelejo.



La Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud departamental, hizo un llamado a la ciudadanía y en especial a los padres de familia, para que no permitan que los menores de edad manipulen pólvora.



Sandra Toro Gómez, secretaria de salud señaló que son muchos los riesgos a los que se ven expuestos con el uso y la manipulación de artículos que contienen pólvora, por lo que se hace necesario que la ciudadanía prevenga esta situación, sobre todo en los niños y adolescentes.



“Exhortamos a padres de familia y cuidadores, a no permitir que los menores jueguen o manipulen pólvora. El mismo mensaje aplica para que los adultos de manera responsable no utilicen los elementos explosivos en estas fiestas de fin de año”, indicó la funcionaria.



Manifestó además que por intermedio de la Secretaría de Salud y del Interior se han tomado todas las medidas de orientación y sensibilización para que no ocurran los accidentes donde se ven involucrados los menores de edad.



Recordó que existe un decreto que acogió el departamento, el 051, el cual hace estrictas recomendaciones del manejo de la pólvora.

Policía ha incautado más de media tonelada de juegos pirotécnicos en Sincelejo y otras poblaciones

Funcionarios de la Secretaría de Salud manifestaron que en lo que resta del mes de diciembre se incrementarán las acciones para evitar que más niños y adultos sufran quemaduras.



De igual manera la Policía Nacional realiza operaciones en diferentes puntos del Departamento para evitar el transporte y la comercialización de artefactos explosivos y otros elementos que contienen pólvora.



Voceros de la Policía Nacional indicaron que han incautado más de media tonelada de juegos pirotécnicos en Sincelejo y otras poblaciones.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo