Cuatro quemados con pólvora en Córdoba en la Noche de las Velitas

Al menos cuatro personas resultaron con quemaduras por pólvora durante la noche de Velitas en Córdoba. Aunque las autoridades no han entregado un balance oficial, se conoció que los hechos ocurrieron en Lorica, Planeta Rica y Montería.

El caso más relevante ocurrió en el municipio de Lorica, durante la celebración de la misa en honor de la Inmaculada Concepción. Un joven identificado como Fabio Tapias, de 22 años, sufrió quemaduras en las manos cuando intentó encender un tote que no logró manipular de manera efectiva.



El hecho ocurrió en el barrio El Molino de esa localidad, donde decenas de personas asistían a los actos religiosos a los que algunas personas llevaron juegos pirotécnicos como complemento de la celebración. El joven lesionado fue conducido a un hospital local donde es atendido por galenos.



Otro caso ocurrió en Planeta Rica y dos más en Montería sin que se vieran afectados menores de edad.



Con estos son cinco los casos que se han registrado en Córdoba en lo corrido del mes de diciembre. El primer hecho sucedió en el municipio de Montelíbano, donde un menor de edad resultó con quemaduras leves en las manos.



Para el caso específico de Montería, la alcaldía expidió la resolución 0323 de 2019, mediante la cual prohíbe la manipulación, uso, transporte y comercialización de la pólvora por particulares que no tengan los permisos para estas actividades.



“Queremos prevenir en lo posible el uso de la pólvora, invitamos a los monterianos a que no hagan uso de ella porque queremos cero quemados en esta Navidad. También vamos a realizar todos los operativos y caravanas necesarias así como los programas para prevenir y evitar los hurtos”, dijo el secretario de Gobierno, Carlos Andrés Verbel.



Del mismo modo, varias organizaciones, instituciones y entidades iniciaron campañas para evitar que niñas, niños y adolescentes resulten lesionados con pólvora, una de ellas fue el ICBF que en la última semana invitó a los alcaldes del país a promover campañas en sus municipios con el fin de que ningún menor resulte afectado.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA