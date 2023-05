La fuerte sequía que se registra en La Guajira, comienza a mostrar el drama que a diario padecen las comunidades indígenas wayús en búsqueda de agua. Cuatro personas entre ellas dos menores, han fallecido en menos de un mes tratando de acceder al preciado líquido.



Develando una cruda realidad que muchas veces pasa desapercibida y es que paralela a las muertes por desnutrición de los niños wayú.



No ha sido posible la articulación del Gobierno nacional con la entidades territoriales para brindar soluciones efectivas. Foto: Cortesía Alcaldía de Manaure

El caso más reciente involucra a dos hermanos de 9 y 8 años, los cuales murieron ahogados cuando buscaban agua en un jagüey en la comunidad de Marañamana, perteneciente al corregimiento de El Cardón, en zona rural de Uribia.



El hecho se registró la tarde de este lunes, y fue denunciado por la oenegé de derechos humanos Nación Wayú, los menores al parecer se pusieron a jugar cuando recogían el agua y cayeron al jagüey.



“Ninguna de las comunidades de ese sector tienen agua, si acaso una que otra comunidad tendrá un pozo artesanal, pero agua como tal no hay y a duras penas tendrán una vez al mes cuando el municipio le reparte en carros cisternas”, indicó José Silva, presidente de la ONG Nación Wayú.



Horas antes, el 30 de abril, José Augusto Prieto Jayaliyuu, de 44 años, conocido por sus familiares como “Torito”, falleció tras quedar sepultado por un alud en un antiguo pozo artesanal de agua que trataban de rehabilitar como último recurso, tras infructuosos esfuerzos en la búsqueda del líquido.



El hecho se registró en la comunidad de Makurulaalu, en la que habitan unas 18 familias, localizada al oeste del corregimiento de Nazareth en la Alta Guajira y a unas seis horas de la cabecera municipal.



Su tío Benito Castillo, quien es líder de la comunidad relata que llevaban varios días buscando agua para darle de beber a los animales y para uso personal.



Este era el tercer pozo que excavaban, “todavía no hemos logrado conseguir el agua y vamos a seguir, ¿Qué más nos queda? No hay de otra”, puntualizó.



En un primer intento, abrieron un pozo de 20 metros de profundidad sin resultado alguno, por lo que decidieron cambiar de sitio y excavaron otro pozo de 22 metros, ahí el líquido resumió muy lento, cada dos horas daba 80 centímetros de agua.



“Había un pozo construido hace 63 años que estuvo activo un tiempo produciendo agua salobre y se cometió el error de rehabilitarlo, allí fue que perdió la vida mi sobrino, se desplomó la arena, la estructura estaba demasiado débil”, dijo Castillo.



Prieto, quedó tapiado a unos 10 metros bajo tierra. Sus familiares debieron excavar cerca de 24 horas para poder rescatar su cuerpo y sepultarlo de acuerdo con sus usos y costumbres, “todo por la necesidad del agua, desde octubre no llueve en esta zona”, lamenta su tío.



Por lo pronto, han tenido que recurrir a la solidaridad de las comunidades vecinas quienes cuentan con pozos artesanales y son celosas con el preciado líquido.



“La gente a veces se pone muy celosa, porque saben que ese trabajo cuesta y ponen en riesgo sus vidas. Ahora los vecinos nos están ayudando, nos toca buscar el agua en burro a unos 5 kilómetros”, indicó.



Denuncia que a pesar, que el tema fue ampliamente difundido por las redes sociales, aún no han tenido acompañamiento de la administración municipal, “esos son casos que a nadie le importa y se convierten en familiares”.



Una situación similar se registró en la comunidad de Urrachichon, en zona rural de Manaure, el pasado 17 de abril, cuando Juan Ramón Archila, de 56 años, adelantaba labores en la excavación de un pozo artesanal para extraer agua, el cual colapsó provocando un deslizamiento de tierra que lo sepultó.



Archila, quien era oriundo de Ciénaga y residía en Manaure, había sido contratado para la construcción del pozo, labor que realizaba sin ningún tipo de protección junto con un ayudante que le recibía la arena. Había excavado unos 20 metros de profundidad sin encontrar agua, cuando ocurrió el hecho.



La alcaldía instaló un Puesto de Mando Unificado, para atender la emergencia con los organismos de socorro. Las actividades de rescate del cuerpo duraron tres días, debido a que fue necesario conseguir un tubo -por fuera del departamento-, para ser instalado con el fin de evitar más deslizamientos y salvaguardar la vida de los rescatistas.

Hay escases de agua y recursos insuficientes

Abastecer de agua a las comunidades indígenas en el municipio de Uribia es una labor bien compleja, por lo disperso del territorio y las condiciones inhóspitas, situación que lleva a muchas comunidades a excavar su propio pozo o cacimbas con episodios lamentables.



De acuerdo con lo señalado por Ediñho Vides, gerente de la empresa Triple A, encargada de la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en estos momentos tienen escases de agua y los recursos no son suficientes para abastecer a toda la población.



“Falta más articulación, el municipio está haciendo el mayor esfuerzo con los pocos recursos que tenemos, los cuales son los mismos de hace más de 10 años”, sostiene Vides.



Explica que los 128 carros cisternas contratados por unos 9 millones de pesos, para realizar 26 viajes mensuales, no son suficientes para abastecer a más de 3 mil comunidades y colegios, debido al mal estado de las trochas y porque existen zonas de difícil acceso “hay partes a las que un carro va y regresa sin llantas y sin eje”.



De los 21 microacueductos ubicados en la zona rural, solo funcionan 20, recientemente se dañó el del Cabo de la Vela y están a la espera de la consecución de una pieza para repararlo.



Es de señalar que, a pesar de que a través de la sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017, se busca frenar la muerte de los niños wayú y garantizar sus derechos al agua, la alimentación y la salud, no ha sido posible la articulación del Gobierno nacional con la entidades territoriales para brindar soluciones efectivas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

