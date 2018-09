Cuatro municipios del Quindío, al borde de un paro cívico

Desde unas cartillas que costaron 480 millones de pesos, es decir unos 600 mil pesos cada una, una fiesta que tuvo un presupuesto de 64 millones y una conferencista que cobró 46 millones, son algunas de las llamativas cifras que hacen parte del paquete de denuncias de algunos ciudadanos contra Empresas Públicas de Quindío (EPQ), que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en 9 de los 12 municipios del departamento.

Y es que desde hace meses, los habitantes de Circasia, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida se vienen organizando para protestar contra el alza en las tarifas de EPQ, que en algunos casos ha llegado a superar el 200 y 300 por ciento. Pero ahora la situación ha llegado al punto de que, según los voceros de la comunidad, se avecinaría un paro cívico si no son escuchados, como advirtieron durante una reciente sesión en la Asamblea departamental.



Además, ya está en marcha una acción popular, que ya fue admitida por un juzgado de Armenia y que fue interpuesta por el ciudadano Luis Fernando Sossa y el abogado César Arias contra los acuerdos que permitieron el incremento tarifario.



“La EPQ viene manifestando que el incremento es porque la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) lo determinó y no es cierto. Ninguna de las resoluciones de la CRA plantea eso, hemos mostrado que el alza en las tarifas es para impulsar unas obras y así llenar unos huecos financieros y el despilfarro en la EPQ”, afirmó Arias.



Agregó que a esto se suma que “pasamos de tener una nómina que costaba 400 millones de pesos a tener una que supera los mil millones de pesos, y eso fue en solo dos años, y en época electoral”.



Hace unos meses la junta directiva de EPQ, que incluye al gobernador del Quindío, Carlos Osorio, como su presidente y a varios alcaldes como representantes de los municipios que son socios accionistas, aprobó los acuerdos 015 de diciembre de 2017 y el 04 de mayo de 2018 con el nuevo modelo tarifario para estos cuatro municipios y un plan de obras por 103 mil millones de pesos (incluyendo plantas de tratamiento de aguas y reposición de redes).



El alcalde de Quimbaya, Jaime Pérez, señaló que su municipio (único voto en contra de los acuerdos 015 y 04) se ha opuesto desde el principio al incremento de las tarifas “y mi voto siempre ha sido negativo, sin embargo fue aprobado (por el resto de alcaldes y el gobernador) y la única manera de revocar este acto administrativo es a través de acciones legales. Yo propongo que los municipios pongamos unos recursos para el plan de obras”.



Pérez advirtió que es necesario actuar con celeridad pues sino “vamos a tener un problema social, ya escuchamos a los líderes sociales hablando de una desobediencia civil, y esto implica manifestaciones que incluso pueden ser violentas. Le hago un llamado al gobernador para que aporte unos recursos del empréstito, porque también es deber de él mantener el orden público y la tranquilidad”.



La defensora del Pueblo, Piedad Correal, coincidió en que la solución está en que los municipios y la Gobernación aporten recursos para el plan de obras y así reducir las tarifas. “Hay una luz para que la CRQ apruebe una modificación a los planes de descontaminación de los municipios sin exigir el certificado de disponibilidad presupuestal, sino que acepte las cartas de intención de todos proyectos y así se podrían bajar las tarifas, sino es posible se tendrá que hacer bajo una orden judicial”.



No obstante el abogado Arias señaló que los líos van más allá pues, aunque se disminuyan las tarifas, “sino se reestructura a EPQ, el problema va a seguir por el despilfarro de recursos”.

Lo que dice EPQ

El asesor de gerencia de EPQ, Jhon Edgar Pérez, explicó que la empresa tiene que cumplir con el plan de obras de acuerdo a los requerimientos de la Corporación Regional del Quindío (CRQ), “pues hay una deficiencia en el departamento frente al tratamiento de las aguas residuales”

.

Señaló que la única fuente de financiación que tiene EPQ para las obras es la tarifa, “y sabemos que es muy fuerte para las comunidades que las asuman vía tarifa pero en la medida en que los entes gubernamentales pongan recursos o los gestionen, las descontaremos del modelo tarifario”.

​

Y añadió que hasta hace tres meses se operaba con el antiguo modelo tarifario, “y se ha dicho que las alzas en las tarifas son por la nómina de la EPQ pero venimos con el nuevo modelo administrativo desde 2016. Este modelo tarifario no lo aprobó EPQ sino la junta directiva (6 votos a favor y uno en contra)”.



Una habitante de Circasia, Martha Liliana García señaló que pese a los reclamos tenemos que pagar los servicios, “el mes pasado pagué 90 mil pesos de acueducto cuando antes pagaba 30 mil, este mes el recibo llegó por 150 mil pesos”. Según cifras de EPQ, después del alza el número de quejas por facturación en esta empresa aumentó de 120 a 8.000 cada mes.