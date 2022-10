A cuatro ascendió el número de personas muertas tras desplomarse un puente de madera, en la vereda La Dorada, vía que comunica a Montecristo con Achí, en el sur de Bolívar.



(Vea: En video: el 'flow' del alcalde William Dau que es viral en redes)



De acuerdo con el alcalde de Montecristo, Jairo Hernández, la tragedia se presentó en la mañana de este sábado, cuando un carro atravesaba la averiada infraestructura y esta no soportó el peso y se partió en dos, provocando que los ocupantes del vehículo cayeran al agua.

El carro tipo campero cayó desde una altura de algo más de 8 metros a un río que pasa por el sector.



(Además: Video: 'No tengo nada que ver': mujer que estuvo en balacera de Puerto Colombia)



El puente de madera había sido construido por la comunidad para el paso de vehículos livianos. "Lamentablemente se les ocurrió pasar ese carro por ahí y el puente falló porque no pudo con el peso y se fue al agua, al parecer, el conductor no pudo salir y cuando lo sacaron se había ahogado”, explicó el alcalde Hernández a medios locales.



Añadió el mandatario que “hay una obra en ejecución que desde el 2018 el gobernador Dumek Turbay contrató para el mejoramiento de la vía desde Puerto Venecia hasta Montecristo, incluido los puentes, y esa es una obra abandonada no hicieron lo puentes, dejaron hasta las varillas tiradas, no hicieron nada; entonces la comunidad tienes que buscar los medios para transitar”.



(Puede interesarle: Halloween en el Zoo de Barranquilla: una fiesta para la imaginación de niños)



Se conoció que las personas que se transportaban en el vehículo accidentado, se dirigían a un sepelio.



Las autoridades asumieron la investigación de este caso.