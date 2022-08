Indígenas wayú denunciaron la muerte de cuatro menores en la comunidad de Kaipaa, en zona rural de Riohacha, en menos de 48 horas, por causa de un extraño virus que les produce infección en la garganta, vómito y diarrea.



El primer deceso que se produjo este sábado, se trató de una menor de 11 de meses de nacida.



Las Secretarías de Salud distrital y departamental esperan hasta este jueves, poder ingresar al territorio y realizar la respectiva investigación epidemiológica. Foto: Cortesía José David Uriana

Al día siguiente, el domingo, se encendieron las alarmas en la comunidad tras la muerte de otros dos niños; un bebé de dos meses de nacido y un menor de 14 años, este último, venía padeciendo de otros quebrantos de salud desde hacía varios días.



Cuando la comunidad aún no se reponía del dolor causado por la repentina partida de tres de sus miembros, la muerte sorprendió a la misma familia, al cobrar la vida de una niña de un año de edad, hermana del adolescente de 14 años.



De acuerdo al relato de José David Uriana Amaya, quien denunció los casos y es miembro de esta comunidad, los cuatro menores son nietos de la autoridad tradicional de Kaipaa, Ricardo Uriana.



“El primer fallecido no era tan sorprendente, pero después fueron otros dos y luego otro menor, ya me está preocupando mucho, por eso me decidí solicitar el apoyo de todas las entidades del Gobierno, para que haga una intervención a la comunidad”, indicó Uriana Amaya.



Explicó que los menores estaban en tratamiento con algunos medicamentos que lo habían comprado en los pueblos cercanos y se habían mejorado un poco.



La comunidad de Kaipaa, en la que habitan unas 32 familias, pertenece al resguardo indígena de Unapchcon y está ubicada en la vía a Cuestecitas, a unos siete kilómetros de la carretera. Se puede llegar a través de los corregimientos de Monguí y Villa Martín y por el sector conocido como ‘Chivo mono’.



A pesar de contar con tres entradas es una comunidad de difícil comunicación telefónica y de acceso, más en estos momentos, a raíz de las lluvias registradas en los últimos días, los caminos están intransitables.

Rescataron tres menores con síntomas similares



Al conocer la situación, una delegación de la EPS Dusakawi hizo presencia en el territorio, logrando rescatar a tres pacientes con la misma sintomatología, los cuales fueron trasladados a un centro asistencial en Riohacha.



Por su parte, las Secretarías de Salud distrital y departamental esperan hasta este jueves, poder ingresar al territorio y realizar la respectiva investigación epidemiológica de campo que permita determinar las causas probables de muerte de estos menores, para lo cual ya se activó la ruta de verificación.



“Respetando el dolor de las familias y las honras fúnebres de los menores, se concertó ingresar este jueves a las siete de la mañana a territorio”, indicó el secretario de Salud departamental, Armando Pulido.



El secretario aseguró que se desconocen las causas del fallecimiento, por lo que conjuntamente con el Distrito de Riohacha han conformado un equipo multidisciplinario de médicos, pediatras, nutricionistas, trabajadores sociales, técnicos ambientales y en salud pública para establecer las causas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha