Cuatro concejales de La Tebaida, suspendidos por la Procuraduría

Durante tres meses estarán suspendidos cuatro concejales de La Tebaida (Quindío), que hacen parte de la mesa directiva de la entidad. La Procuraduría consideró que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones.

La sanción se impuso al presidente de la corporación durante 2016, Diego Fernando Arias Uribe; al primer vicepresidente, Ricardo Alfonso Celis Rojas y al segundo vicepresidente, César Augusto Bolívar Cárdenas. La decisión de segunda instancia también involucra al presidente del Concejo municipal para el 2017, Jhon Fernando López Casas.



De acuerdo a lo que reveló el Ministerio Público los disciplinados otorgaron licencias temporales no remuneradas a la cabildante Ana Milena Restrepo Murillo, por un término de siete meses comprendidos entre el 30 de agosto y el 30 de noviembre de 2016, y el 28 de febrero y el 28 de junio de 2017.



No obstante, “a juicio del ente de control los entonces miembros de la corporación municipal afectaron el interés general, por cuanto la prohibición de las faltas temporales para estos funcionarios elegidos popularmente, salvo las excepciones legales, pretende impedir que se ausenten por largos periodos e incumplan sus funciones”.

​

Sin embargo, el concejal López Casas explicó que “no se permitió a ninguna persona reemplazando a la concejal Ana Milena y tampoco se permitió que ella percibiera honorarios sobre las sesiones que se realizaron mientras ella no estuvo”.



Agregó que “el reglamento interno del Concejo no prohíbe el otorgar licencias a los concejales, que además es injusto porque como concejales funcionamos como cualquier otro empleado y tendríamos que tener derecho a una licencia, máxime si es como el caso de la concejal que salió del país por una calamidad familiar que claramente se la demostramos a la Procuraduría”.



Sin embargo, la Procuraduría sostiene que con este comportamiento los disciplinados transgredieron el artículo 134 de la Constitución Política que dice que “los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”.



Según el concejal López esto se trataría de una persecución política pues hace parte de la oposición a la administración municipal. “No es la primera vez que intentan sacarme del Concejo, la alcaldesa me demandó el año pasado por un proyecto de acuerdo que según ella había sido mal tramitado pero la Procuraduría me absolvió. La funcionaria jurídica de la alcaldesa, quien la asesoró para ponerme la denuncias en la Procuraduría, hoy es funcionaria de este ente de control que ahora me sanciona”, aseveró el corporado.



Las faltas de los integrantes de la mesa directiva del Concejo fueron calificadas como graves, cometidas a título de culpa gravísima por la Sala Territorial Disciplinaria conformada por las procuradurías regionales de Quindío y Risaralda.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO