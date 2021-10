Frustran secuestro de cuatro comuneros indígenas en el norte del Cauca

Cuatro integrantes de las comunidades indígenas fueron interceptados, secuestrados, amordazados y amenazados en zona rural del municipio de Caloto, norte del Cauca.



La denuncia la hizo Eduin Mauricio Capaz Lactemo, coordinador de Derechos Humanos de La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), quien indicó que los comuneros permanecieron varias horas secuestrados. Entre las víctimas está su padre.



El líder indígena, señaló que cinco hombres armados que aseguraron estar al orden del narcotráfico llegaron hasta el Resguardo de Toez, donde estaban estas personas y se las llevaron.



“En la huida se llevaron una moto y realizaron disparos, la guardia y la comunidad liberan a los comuneros. Preocupa la presencia de una unidad militar cerca… ¿Actuación paramilitar? En la zona aumentan serios hechos de violencia”, señaló Capaz.



Así mismo, se indicó que otra de las víctimas es Alfredo Campo, una de las autoridades indígenas de la zona de Caloto.



Los agresores, además, se llevaron varios celulares.



El rescate de los comuneros, se dio gracias a una llamada que pudo hacer una de las víctimas por medio de un celular que no fue decomisado por los secuestradores.



Aunque la guardia indígena llegó a la zona, no lograron la captura de ninguno de los hombres armados.



Los afectados no presentaban heridas y ya se reencontraron con sus familiares.



Días antes, en Corinto, también en el norte de ese departamento, grupos armados secuestraron a un ingeniero ambiental que estaba trabajando en una finca en la zona.



Según testigos, seis personas armadas llegaron al lugar y lo hicieron subir a su propia camioneta en la que se lo llevaron.



El secuestro fue avisado a las autoridades y uniformados de la Tercera División del Ejército ejecutaron un operativo, logrando que los hombres soltaran al profesional en una vía desde la cual tuvo que moverse por sus propios medios para llegar a la población.



Según el Ejército, los responsables sería la disidencia de las Farc, estructura ‘Dagoberto Ramos’.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN

