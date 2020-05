El municipio de Caldas sin covid-19, cercado por casos positivos

En Caldas, son 12 los municipios que registran casos tanto activos como recuperados de covid-19. Así entonces, son 15 los que podrían, al momento, iniciar su reactivación económica.



Una de las zonas ‘calientes’ de la pandemia es el oriente caldense, en donde está La Dorada, el municipio con más contagios (53 de 100 en total). En esta subregión son cuatro municipios vecinos que tienen o han tenido personas con el nuevo coronavirus, pero además del desafortunado dato, el tipo de economía y el clima, comparten un vecino en común, el municipio de Victoria, que está en medio de todos ellos.

Victoria es una pequeña población, no tiene más de 11.000 habitantes, sin embargo, por su ubicación comparte economías con La Dorada, Marquetalia y Norcasia (Caldas) y Mariquita y Honda (Tolima).



Su alcalde, Elkin Echeverry, considera la apertura, pero no total, porque gran parte de quienes tienen locales o negocios en el municipio se abastecen o realizan su actividad en sus municipios vecinos, especialmente en La Dorada.



(Siga minuto a minuto las noticias sobre el coronavirus en Colombia)



“Los victorianos viajan mucho a La Dorada a comprar y vender ganado, a realizar negocios, vender activos y a hasta a acudir a medicina especializada. Permitir que se reactiven estos sectores implicaría que entren y salgan constantemente personas y productos desde allí, donde la situación es bien complicada”, comentó el mandatario.



En Victoria ya hay pico y género, toque de queda desde las 4:00 p. m., tiene seis puestos de control, dos de ellos que operan las 24 horas del día para evitar que alguien entre al municipio sin autorización, pero le faltaría un aspecto que no puede controlar ningún Alcalde. El decreto presidencial indicaría que, además de no tener casos de covid-19, los municipios deben estar a por lo menos 70 kilómetros de otro que sí tenga casos positivos.

Ninguno está a más de 70 kilómetros

“Estamos muy pendientes de que llegue el decreto, porque si es así no podríamos hacer nada, pues el municipio más lejos está a 50 kilómetros. Estamos a 45 minutos de todos los que tienen covid-19, el más lejos es Samaná que queda a una hora 30”, señaló el Alcalde.



Entre los victorianos también hay duda frente a la apertura, pues pese a que no hay casos, ven latente el riesgo. “En general, hay temor porque, por ejemplo, productos como los lácteos, gaseosas y otros abastos llegan desde La Dorada, nadie sabe qué persona puede contagiarse en ese ir y venir; eso sin contar con los conductores y personal de ambulancia. La gente lo que está es agradecida con Dios porque hay ningún contagio, pues tiene mucho de donde haber llegado el virus”, indicó Eduard Guerrero, comerciante de Victoria.



(Además: Conozca dónde y cómo puede hacerse la prueba del covid-19 en su ciudad)



De acuerdo con Guerrero, el común denominador prefiere llevar todo en calma. “Muchos comerciantes están a punto de declararse en bancarrota, pero aun así no presionan al Alcalde para que abra, porque saben que eso es peor. Por ejemplo, la primera persona contagiada en Marquetalia, que llegó de otro lugar, tuvo que pasar necesariamente por acá”, añadió.



Hay quienes lo ven con buenos ojos, pero creen que necesitan más tiempo, pues no se tiene certeza de que las comunidades conocen y siguen los protocolos. “Ahora no estamos preparados, la Administración debe visitar y darse cuenta que la gente sí tiene protocolos de autocuidado, debe capacitar y socializar con la gente eso, de lo contrario, podría ser contraproducente para todos”, señaló Sandra Milena Olaya, líder social del municipio y coordinadora de la red de jóvenes por el oriente de Caldas.



Olaya precisó que muchos jóvenes del municipio viven de los que trabajaban en producción agropecuaria de las fincas familiares, por lo que la apertura de vías interveredales ya representa un alivio.



“Sería un primer paso que puedan mover los productos hasta la cabecera, porque han tenido que regalar porque no hay a quién venderle, pero ellos están muy atentos a ver cómo se puede hacer, porque son conscientes del riesgo”, comentó la joven.



(Lea también: Cómo evitar el contagio al usar transporte público)



Será hasta este lunes, cuando llegue a cada Alcalde el nuevo decreto, que puedan tomarse las decisiones que permitan reactivar algunos renglones económicos, aunque todavía no sean los más fuertes de la zona que son el turismo de naturaleza y la agricultura.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO - MANIZALES