Incrementó en 200 por ciento la violencia intrafamiliar en Valledupar

Las mujeres siguen siendo la población más afectada por la violencia doméstica en Valledupar, que se acrecentó durante la pandemia por coronavirus.



Los casos más visibles, se registraron el pasado domingo, tras un análisis realizado por la policía del Cesar.



Las autoridades recepcionaron 3.990 llamadas, donde se evidenció un 63 por ciento de lesiones personales, en el día de las madres, al interior de los hogares de la capital del Cesar.



Los hechos denunciados, según la policía, generaron un incremento del 200 por ciento de violencia intrafamiliar, más que el año pasado, durante este mismo periodo.

“Con estos indicadores creo que la medida de ley seca establecida por la alcaldía fracasó. Por otro lado, la falta de asistencia social y económica, la violencia intrafamiliar irá tristemente en ascenso. Es necesario asumir medidas que se encaminen a abordar estos problemas psicosociales exacerbados en gran medida por el confinamiento. La pérdida de muchos empleos, así sean informales, aumentan las crisis familiares” afirmó, Alain Jiménez Fadul, médico especialista en salud pública.

Este flagelo pone de manifiesto las dificultades que viven algunas personas por convivir con sus agresores, siendo la violencia física y la violencia psicológica, los eventos más comunes.



Expertos en la materia calculan que si el confinamiento continúa, en los próximos meses, habrá más casos de violencia doméstica en el Cesar, pues a comienzos de este año, se recibieron 283 denuncias, equivalente a un porcentaje de 82.9 por ciento de violencia intrafamiliar, de las cuales, 182 corresponden a Valledupar.

Cesar sigue apareciendo en los primeros lugares en el país en cuanto a violencia intrafamiliar y violencia de género, pese a los intentos por disminuirlas. Foto: EFE

Violencia sexista en el folclor

Una propuesta para eliminar la brutalidad en los hogares es la investigación

‘Violencia invisible contra la mujer’, realizada por la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria del Área Andina, Yenny Coronado Rodríguez.



“Es preciso reformar nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, romper los estereotipos que arraigan el concepto de violencia y discriminación contra la mujer, dejarla de verla como inferior al hombre y empezar a entenderla como la persona que es” precisa un aparte de la tesis.



En este mismo contexto, sostiene la investigadora, que, en los contenidos de algunas canciones del folclor vallenato, prima el sentimiento sexista que socioculturalmente cooperan a la violencia y cita como ejemplo, canciones como: “Meneando la batea”, del compositor Andrés Beleño.



“Increpa jocosamente a ‘María, quien no cocina ni plancha, pero, que se encuentra bailando en la plaza’, reproche que soportan las mujeres al ausentarse de las labores del cuidado de la casa, pues culturalmente hablando, es una obligación estricta de la mujer y no del varón atender el hogar” recalca la docente.



De manera creativa y pintoresca, también saca a relucir la canción ‘Me levanté el secreto’ de Alejandro Durán, donde según ella, el artista comparte la experiencia de cómo lograr que la mujer no le diga nada indicando que basta un puño en la boca; o composiciones como ‘La Cuchilla’, de Romualdo Brito López, que afirma en su melodía “para una mujer mandona/ un hombre que la mande más”.



“Si todas las mujeres de este país, conociéramos los distintos trajes de la violencia, las cifras que revelan salud, medicina legal y la policía, podrían indicar una baja en el registro de estos casos” subraya Coronado.

La experta agrega: “Además, de una cifra más ajustada a la realidad, mientras, las mujeres víctimas de violencia no se reconozcan como tal y desconozcan la metodología de su agresor, serán perpetuamente victimizadas por una violencia invisible que necesita ser erradicada desde su lugar de origen: Nuestra cultura”.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar