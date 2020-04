Peajes ilegales en La Guajira ponen en jaque entrega de ayudas

Rechazo entre la comunidad guajira ha generado el hecho de que cientos de personas que protestan para pedir alimentos y agua, ante la falta de recursos por la medida de aislamiento obligatorio preventivo por Covid-19, se opongan al paso de varias ambulancias colocando en riesgo la salud de los pacientes.



Paradójicamente, también se han opuesto al paso de los vehículos cargados con agua y alimentos, que ellos mismos reclamaban y que tenían como destino otras comunidades indígenas.



Los bloqueos se han registrado en las vías de acceso a las poblaciones Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure y Albania.

En vídeos quedaron registradas las denuncias y las maniobras que debieron realizar trabajadores de la salud para salvar la vida de una paciente embarazada de mellizos que era remitida desde Albania al Hospital San José en Maicao, sacándola de la ambulancia y arrastrando la camilla, sorteando a su paso carros y troncos para llegar al otro lado de la vía, mientras la ambulancia hacia lo propio por trochas.

“No es posible y tengo que rechazarlo que ambulancias como lo vimos todos por vídeos de personas embarazadas con riesgo médico que iban de urgencias no la dejaran pasar, vimos balas de oxígeno y los hospitales quedándose sin oxígeno y no los dejaban pasar. Niños que ahora ponen en la mitad de la vía a participar de estos bloqueos, cosa que es ilegal”, indicó el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón.



No ha habido respeto por la vida de estas personas por parte de los manifestantes, en su mayoría indígenas wayuu, venezolanos y retornados, “están siendo intransigentes y le faltan el respeto a las autoridades”, indicó el gobernador.



Igual suerte han corrido personas que requieren ser dializadas, pacientes heridos o con cualquier otra sintomatología de urgencia, personal médico que transporta las pruebas de Covid-19, vehículos de carga y transportadores de alimentos y carros cisternas.

El mandatario denunció además que este sábado las comunidades indígenas retuvieron a miembros de la secretaría de Gobierno departamental que estaban entregando ayudas humanitarias, para que les entreguen más comida o si no le quitaban el carro en el que estaban distribuyendo los alimentos.



Más de 200 peajes informales han tenido que levantar las autoridades durante estos 20 días de aislamiento en las vías Riohacha-Maicao, Mayapo – Manaure, Uribia-Maicao, Maicao – Carraipia, Albania – Maicao, Riohacha – Cuestecitas. Hasta el momento, persisten los bloqueos en la vía Mayapo – Manaure y Uribia – Maicao.



El poco avance de los acuerdos logrados por el Gobierno Departamental a través de las Secretarías de Gobierno y Asuntos Indígenas, alcaldes de estas localidades, la junta de palabreros, Policía y Ejército y las comunidades indígenas se debe a que los alimentos son entregados en sus comunidades y no en los puntos de bloqueo, a parte de la poca capacidad logística para la movilización de los mismos.

Esta situación hizo necesario una reunión urgente con la presencia del Comandante del Ejército, Mayor General Eduardo Zapateiro, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, General Javier Vargas y los Viceministros del Interior Daniel Palacio y Defensa Jairo García para adoptar medidas y desbloquear las vías.



Primero se definió la intervención de cada uno de los bloqueos para recuperar la libre movilidad, a través de las vías del departamento de La Guajira, y así restablecer el orden público, y despejar la carretera Troncal del Caribe, así como las vías Maicao – Cuestecitas y Maicao - Albania.



Según ha informado la policía, 24 personas serán judicializadas por estos bloqueos.



Finalmente, el gobernador indicó que se seguirán realizando las entregas de ayudas humanitarias en las comunidades indígenas, pero la situación geográfica hace difícil que se pueda llegar de forma inmediata a cada una de las rancherías.





Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha