Cuarentena no significa respirar un mejor aire

El comienzo del confinamiento obligatorio a nivel nacional, el pasado 25 de marzo, aumentó en amplia medida las expectativas en cuanto a mejoras medioambientales en los centros urbanos, principalmente en lo relacionado a la calidad del aire que se respira. Pero el resultado no es tan positivo, como se creería. Hasta hoy, este es el balance de la capitales de la región.

Barranquilla

La estación de monitoreo Tres Ave Marías, ubicada al norte de la ciudad, ha pasado de registrar un promedio de 355 g/m3 (22%) a 274.



Por otra parte, la estación localizada en La Circunvalar, ha pasado de 236 a 216 g/m3 (8,47%). Los datos indican el cese de actividades industriales cerca al barrio Paraíso y la disminución de circulación de vehículos.



“Sin embargo en la ciudad no ha sido posible notar una mejora en la calidad de aire, debido a las quemas continuas que se presentan desde el departamento del Magdalena, en especial Isla 1972 y el vía parque Isla Salamanca”, comentó un portavoz de Barranquilla Verde, ente del Distrito que se encarga de las mediciones.



Montería

Aunque la mayor parte del tiempo Montería tiene una calidad del aire entre buena y moderada, porque se cumple con los parámetros de norma en cuanto a emisión de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, la llegada de la cuarentena ha permitido aumentar la calidad del aire en la capital de Córdoba.



La ausencia de carros y motos, así como la poca expulsión de combustión generada por el carbón en asaderos y restaurantes, han permitido disminuir los factores contaminantes, según la CVS. A esto se suma que, la ubicación de la ciudad en un valle despejado de grandes montañas y la cantidad de árboles, que funcionan como barrera.



En 2010, Montería fue la única capital de Colombia que firmó el Pacto Mundial de Ciudades contra el Cambio Climático en Ciudad de México. En los últimos cuatro años, Montería ganó el Desafío de las Ciudades de la WWF.



Cartagena

El Observatorio Ambiental de Cartagena entregó su informe más reciente en 2019. “Este año las estaciones no están en funcionamiento”, señaló Javier Mountong, funcionario del Establecimiento Publico Ambiental (EPA).



El último reporte muestra un bajo volumen de partículas en general en el ambiente de la ciudad, con leves concentraciones de dicho material en la zona industrial de Mamonal y en inmediaciones de la Bomba del Amparo.

Santa Marta

El pasado 28 de marzo, los samarios tuvieron su primer día sin carro. La medida arrojó como resultado indicadores favorables en un 60% en la calidad del aire.



La directora del Dadsa, Patricia Caicedo, estima que se alcance en lo que resta de la cuarentena una disminución de hasta el 80% en los niveles de dióxido de carbono -CO2- que emanan carros, taxis y buses de servicio público.



“Solo el 20% de vehículos circulan en la calle y los fines de semana la cantidad es mucho más baja, todo esto se verá reflejado en una mejor calidad del aire de Santa Marta”, indicó la funcionaria.



Riohacha

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira no cuenta con una estación automática para obtener la información de la calidad del aire en tiempo real, por lo cual los datos son consolidados mensualmente. Algunas fallas en los equipos y el aislamiento social generado por la pandemia, hicieron que se perdiera la secuencia de esta información de la campaña de monitoreo.



Eider Gámez, encargado de la calidad del aire de Corporguajira, aseguró: “desde que comenzó la cuarentena solo tengo dos datos de la calidad del aire y con eso es difícil evaluar cual ha sido el comportamiento antes y después”.

Valledupar

Antes y durante el aislamiento, se observan variaciones importantes. Los porcentajes de reducción contaminante, en el intervalo analizado. entre el 1 y 17 de marzo, se evidenciaron mayores registros del parámetro, determinándose en porcentaje de reducción del material particulado (MP10) de un 36%, según Corpocesar.



Sincelejo

Según Carsucre, ente encargado, existe una sola estación de medición del aire en el departamento, la cual no es controlable de forma remota, sino que debe cambiársele filtro día por medio. La labor que no es asumida directamente por Carsucre, sino por un contratista, no se ha desarrollado desde que inició la contingencia por covid-19.

En este momento no hay datos históricos científicos que puedan ayudar a validar información.