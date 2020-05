Mariachis de Santa Marta quieren cantarles a las madres en su día

Nelson Pérez recuerda con nostalgia cómo el año pasado para esta misma fecha se preparaba con su conjunto de mariachis para sorprender con serenatas a muchas madres de Santa Marta en la conmemoración de su día.



Aunque esta semana, su teléfono no ha dejado de sonar -por llamadas de hijos y esposos que quieren hacer feliz a una mamá con un homenajes-, en esta ocasión contra su voluntad y en medio de tristeza e impotencia debe negarse a realizar lo que por casi 40 años le ha dado el sustento para él y su familia: ¡Cantar!

Nelson Pérez es representante y cantante del grupo de mariachis ‘Cantares de México’, el cual está compuesto por siete músicos, un conductor y un camarógrafo. Dice que ya tienen mes y medio sin poder trabajar por las restricciones impuestas para frenar la propagación del Covid-19.



Esta agrupación musical este jueves protestó en la Alcaldía de Santa Marta a través una serenata que dirigió directamente a la alcaldesa Virna Johnson, solicitándole que los dejen trabajar con las medidas de protección.

En la capital del Magdalena son alrededor de 12 agrupaciones de mariachis y sereneteros. Todos normalmente esperan el mes de mayo con muchas expectativas porque es la temporada alta para quienes se dedican a este oficio.



Pero tal parece que este mes no será tan especial como otros, para estos conjuntos de músicos que si no cambian las cosas deberán quedarse con sus instrumentos guardados y lo más preocupante sin poder generar un dinero que les serviría para aliviar un poco las dificultades que vienen pasando.

Nelson asegura que de no haber restricciones por el coronavirus, en estos momentos ya no tuvieran más espacio en la agenda para presentaciones este fin de semana de madres. De todas maneras, se ingeniaron realizar serenatas virtuales; sin embargo, esa estrategia no ha tenido acogida entre su amplia clientela.



"Lamentablemente a todo el que ha llamado, lo he dejado pendiente, aferrados a un milagro que nos permita trabajar así sea durante estos dos días con todas las medidas sanitarias y distanciamiento social", expresó.



El mariachi asegura que no hay nada más desesperante que estar en su vivienda con los brazos cruzados, mientras las deudas crecen, la compra se termina y sus tres hijos, esposa y madre le preguntan cómo harán para subsistir.

Por esa razón dice que entiende a unos colegas que en el mes de marzo, en una acción desesperada decidieron violar la cuarentena y ofrecer una serenata en la que para su infortunio tampoco pudieron cantar y terminaron multados por la Policía.



"Soy consciente que por mi salud y la de mi familia necesitamos acatar las recomendaciones del Gobierno, pero también creo que siendo estrictos con las precauciones podemos volver a trabajar", añade el cantante.



Los mariachis organizados en Santa Marta de los que dependen unas 100 familias, extienden una petición a la alcaldesa Johnson de que por lo menos este mes les permitan salir a la calle a prestar sus servicios para rendirles un tributo a las madres y de paso ganarse unos pesos que les resultarán de mucha ayuda.



"Nosotros podemos funcionar en grupos máximos de 5 o 6 personas, todos con tapabocas, guantes y teniendo distancia con las familias que visitemos. Nos quedaríamos afuera de las casas y desarrollaremos la presentación si es necesario desde el otro lado de la calle con una amplificación de sonido", manifestó.



Las agrupaciones de serenateros, esperan tener una respuesta positiva a su solicitud. Señalan que hasta ahora no han sido beneficiados con mercados y que se mantiene con algunos ahorros y ayuda de familiares.







Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv