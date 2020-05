Indisciplina e insalubridad, Cartagena tiene 634 casos de coronavirus 

Cuando se cumplen dos meses de conocido el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad, Cartagena suma 634 pacientes portadores del virus.



En la Ciudad Heroica la pandemia mundial ya cobró la vida de 42 personas y 127 pacientes se recuperaron.



Este fin de semana Cartagena vivió la cifra más alta de contagiados en la batalla contra la pandemia: en 48 horas paso de 399 a 634 pacientes positivos.



Pero el peligro de la pandemia, que avanza con fuerza en los barrios populares, parece no calar en la conciencia de los ciudadanos.



En las últimas horas se conocieron los videos de un grupo de personas ingresando a uno de los cementerios de la ciudad, en medio de una tradición para el fin de semana de las madres.



En otro video se muestra el testimonio de un niño herido con arma de fuego. El joven le relata al alcalde que fue herido mientras bebía con sus padres.

@daulaw alcalde de #Cartagena recorrió hospitales el fin de semana que tuvo toque de queda y encontró a un menor herido con arma de fuego. El testimonio del joven muestra la tragedia de la ciudad que suma 634 casos de #Coronavirus @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @MinSaludCol pic.twitter.com/OMk9HkJblG — John (@PilotodeCometas) May 11, 2020

Policía impuso 184 comparendos durante el fin de semana

La Secretaría del Interior de Cartagena y la Policía recorrieron varios sectores populares de la ciudad y aplicaron 184 comparendos a ciudadanos que desacataron la medida.



Además, capturaron a tres personas por violación de medidas sanitarias, entre ellas a un joven con medida de detención domiciliaria y brazalete del Inpec, que deambulaba por una vía principal del barrio El Carmelo.

Indisciplina en el Pozón, uno de los barrios con más contagios

Uno de los sectores que más preocupan a las autoridades en Cartagena es el barrio El Pozón donde la cifra de contagios supera los 50 pacientes y donde las comunidades no están respetando la cuarentena.



Ayer, durante el día de la madre, la alcaldía local 2, hombres y mujeres de la Policía Nacional y ediles visitaron este sector para concientizar a la comunidad sobre la importancia de acatar las normas sanitarias y de aislamiento preventivo decretadas por el Distrito.



“En el recorrido evidenciamos los puntos donde no se está cumpliendo la cuarentena. Hay que tomar acciones en conjunto con la policía e intervenir esos sitios para que no sigan creciendo los casos de coronavirus en el Pozón”, manifestó Andy Reales Arroyo, alcalde local número dos de la ciudad. .



En su recorrido, las autoridades encontraron a varios adultos y niños en las calles, y a grupos de personas en la práctica de juegos de mesa en el exterior de las viviendas.



Otro punto de la ciudad en la mira de las autoridades de salud y de policía es el mercado de Bazurto, el cual permanece lleno de comerciantes y compradores la mayor parte de el tiempo y donde las medidas sanitarias son mínimas.



“Bazurto está hoy en un estado deplorable y vergonzoso. No hay condiciones sanitarias en este mercado. Hay áreas a las que es imposible acceder... son inaccesibles a la dignidad humana”, señaló el doctor Álvaro Fortich, director del Dadis, que visitó la semana pasada esta central de abastos, la más concurrida, donde ya se reportaron dos casos positivos de coronavirus.







JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

​En Twitter:@PilotodeCometas