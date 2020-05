En un pueblo pobre del Magdalena cercan dos barrios por coronavirus

En el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, dos barrios fueron cercados para controlar al máximo la entrada y salida de personas, debido a que en estos sectores se han concentrado los pacientes positivos de Covid-19.



En este pueblo, ubicado sobre la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla, la mayoría de sus habitantes son de escasos recursos, y el servicio de salud es deficiente.



No hay acceso al agua potable y la basura se acumula en las calles.

Todas esas carencias y precariedad en la que viven los puebloviejeros se convierten en foco de propagación de coronavirus, que podría tener consecuencias devastadoras.



Según reporte de la Secretaría de Salud departamental, a la fecha hay 26 casos de covid- 19 en este municipio, donde ya se confirmó la muerte de una pareja de esposos por el virus.



Las autoridades tienen encendidas las alarmas en esta localidad, debido a que a pesar que en los últimos días el número de enfermos comenzó a crecer de manera acelerada, los habitantes siguen incumpliendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

“Las personas todavía no han tomado conciencia sobre la gravedad de este virus. Hemos visto como violan las normas y se les ve tomando licor en las calles o teniendo una vida normal”, indicó el alcalde Fabián Obispo Borja.



A raíz de la desobediencia social que persiste, el mandatario anunció que restringirá la circulación por la Troncal del Caribe en los accesos de la cabecera municipal y cerrará con vallas los barrios La Unión y Providencia, donde se registran los casos.



Igualmente fortalecerá los controles en el pueblo con operativos de control y vigilancia liderados por la Policía y Ejército. “Quien no acate las normas será multa y judicializado si es necesario”, precisó.

El ex alcalde Francisco Gutiérrez, manifestó que la cifra de muertes en este municipio por el Covid-19 es más alta de la que muestra el reporte oficial, solo que hasta el momento se encuentran en estudio.



“En Pueblo Viejo, cada día está muriendo al menos una persona con síntomas de coronavirus. Estoy seguro que cuando se actualicen las cifras y se revisen estos casos, el número de fallecidos de esta población será alta”, expresó Gutiérrez.



El ex mandatario denunció que en el municipio, incluso los pacientes ya confirmados con covid-19 están teniendo comportamientos irresponsables, pues por ser asintomáticos permanecen en las calles teniendo contacto con otras personas.



“No hay control, ni responsabilidad. Si esto no cambia la situación será dramática en el municipio”, añadió Francisco Gutiérrez.







Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv