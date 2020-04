En Montería el flujo de pasajeros en transporte público bajó un 95 %

Metrosinú, la principal empresa de transporte público en Montería advirtió el riesgo de dejar de funcionar definitivamente, ante la grave crisis financiera derivada de la cuarentena por cuenta del Covid 19.



Desde que inició la restricción decretada por el gobierno nacional el flujo de pasajeros se redujo considerablemente. Durante los meses de enero, febrero y marzo del año pasado Metrosinú movilizó a 2.635.163 usuarios recurrentes. En el mismo período de este 2020 se transportaron 1.299.970 con una reducción del 50.6 por ciento.

"Estamos trabajando con números en rojo, nos sostenemos por el compromiso con Montería, prestaremos el servicio y las rutas hasta donde podamos", manifestó María Estela Arrieta, gerente operativa de la compañía.



Dijo que los ingresos no alcanzan para la compra del combustible, pues los vehículos están funcionando con las reservas que la empresa tiene en su estación interna, el cual se está agotando y no cuentan con el flujo de caja para la compra de más abastecimiento.



"Combustible en Colombia sí hay, lo que no hay son ingresos suficientes para poder comprarlo; por eso estamos ante la disyuntiva de seguir operando o pagar el salario de nuestros empleados, estamos haciendo todo para cumplirles", expresó

Estamos trabajando con números en rojo, nos sostenemos por el compromiso con Montería, prestaremos el servicio y las rutas hasta donde podamos FACEBOOK

TWITTER

Y es que, pese a la reactivación de algunos sectores de la economía, las empresas de transporte no lo han visto reflejado en la movilización de pasajeros. Para el caso del sector de la construcción, la mayoría de su capital humano se desplaza en bicicleta.



"Lo que estamos es reaccionando a la oferta, pero no hemos visto un ningún incremento considerable en el número de pasajeros con la reactivación de estos sectores. Muchos empleados de este sector se movilicen aquí en Montería en bicicleta”, dijo la vocera.



Indicó que la empresa no se ha visto en la necesidad de aumentar la frecuencia de algunas rutas, pero sí han realizado balanceo de los vehículos de una ruta a otra, de acuerdo a la demanda.

... no hemos visto un ningún incremento considerable en el número de pasajeros con la reactivación de estos sectores. Muchos empleados de este sector se movilicen aquí en Montería en bicicleta FACEBOOK

TWITTER

Lo que sí han tenido que hacer es ajustarse a las nuevas exigencias sanitarias para poder seguir funcionando, lo que obliga a invertir en gastos que no representan aumento de pasajeros, por el contrario, cada día son menos las personas que se transportan en los buses.



La idea es que los monterianos puedan movilizarse de manera más segura en los buses que fueron adecuados de tal manera que eviten la cercanía entre los pasajeros. Las unidades tendrán solo un asiento por fila, lo que garantiza que sólo se puedan movilizar entre 10 y 12 personas por buseta.



Otro de los problemas del sector del transporte público lo sufren los conductores de buses. Ante la actual situación y el poco flujo de pasajeros, Metrosinú informó que se vio obligada a suspender contratos de trabajo de manera temporal, ya que la demanda de usuarios no le da abasto para pagar los sueldos de todo el personal que labora en la entidad.



"Por tratarse de una condición irresistible e impredecible que afecta al público en general. Esto quiere decir que las condiciones para la prestación de los servicios objetos de contrato de trabajo, no están dadas! Aseguró Metrosinú.







Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería

@GudilfredoAv