Pese a la pandemia, inversionistas del mundo apuestan por Cartagena

Durante el primer semestre del año 2020, la Agencia de Inversiones Invest in Cartagena y Bolívar atendió solicitudes para 64 nuevas oportunidades y proyectos de inversión con interés de instalarse en La Ciudad Heroica.



Así lo indica la agencia de promoción de inversiones de la ciudad y el departamento; según la cual entre los sectores de interés se mantiene el de infraestructura para el turismo, con el 29 por ciento, seguido de construcción con el 16 por ciento de participación.



Por ejemplo, la cadena hotelera internacional Four Seasons hoy sigue adelante con la construcción de un mega complejo hotelero para 6 estrellas en el barrio Getsemaní.

También se mueve el sector agroindustrial y el de energías renovables con el 8 por ciento cada uno, y el de químicos, bioquímicos y farmacéuticos con un 7 por ciento.



Los sectores metalmecánico y astillero, software y servicios IT y Logístico portuario representan el 6 por ciento cada uno.

Los interesados, ¿de dónde vienen?

Un 38 por ciento de las regiones de origen con interés de invertir en Cartagena proviene de ciudades como Medellín, Bogotá, Santander y Cali, buscando relocalizarse o expandirse.



A nivel internacional, Europa cuenta con el 32 por ciento del interés por invertir en Cartagena, principalmente países como España, Francia y Bélgica.



Entre otras regiones interesadas en Cartagena se encuentran Latinoamérica y el Caribe (México, Venezuela, Chile), con el 16 por ciento; América del Norte (Estados Unidos) con un 6 por ciento y Asia, (China, India, Indonesia) el 4 por ciento.



Al cierre del primer semestre, 7 empresas decidieron invertir en Cartagena y Bolívar, en medio de la pandemia, lo que representa un monto de inversión de más de USD $84 millones, y la generación de más de 760 empleos. Algunos de estos casos son: Blue Bay (España), Broom Colombia (Chile), Wyndham Garden (Estados Unidos) entre otros.

Según una encuesta realizada por Invest in Cartagena y Bolívar a 80 inversionistas instalados en el territorio, el 62 por ciento de los encuestados mantiene sus planes de inversión en el corto plazo, condicionados a la evolución y medidas favorables de la reapertura. Este porcentaje valida la confianza inversionista en Cartagena de Indias y en el país, ya que según la ‘Encuesta Nacional de Percepción a Inversionistas’, realizada con Procolombia, el 99,6 por ciento de los empresarios extranjeros sigue considerando a Colombia como un destino para su inversión, pese a la pandemia.



“La inversión extranjera es una apuesta que sin duda favorecerá y dinamizará los procesos de recuperación económica en el territorio” señaló María Camila Salas, Directora Ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar.



Según alianza público-privada, Invest in Cartagena y Bolívar, la confianza inversionista se mantiene y se espera potencializar oportunidades de inversión en sectores emergentes.



"Para este 2020 tenemos la meta de que 15 nuevos proyectos/empresas tomen la decisión de instalarse en nuestra región con una inversión de 180 millones USD", señala la agencia, cuyo objetivo es promover la inversión nacional y extranjera para contribuir a la generación de desarrollo económico y social.



En 2019, Cartagena y Bolívar recibieron, a través de Invest in Cartagena y Bolívar, más de 168 inversionistas interesados en la región.



"El año pasado se instalaron 16 nuevas empresas, representando un monto de inversión de US $226 millones y generando más de 1300 empleos directos", suma la agencia de inversión.

Mantener vivo el interés internacional en la joya del turismo nacional

Además de la virtualización de los procesos, servicios y giras de promoción, la estrategia de la agencia durante estos 5 meses y medio de la pandemia fue de 'aftercare': apoyar y acompañar a las empresas ya instaladas en la ciudad.



"También se viene consolidando un trabajo de recuperación económica donde la transformación productiva, innovación y la generación de la confianza y las comunicaciones son claves", añade .Salas.



Otra de las estrategias ha sido priorizar nuevos sectores de mayor concentración de IED, los cuales están generando inyección de capital extranjero globalmente.



"De esta manera se está enfocando la promoción y consolidando un banco de proyectos para los sectores de servicios tecnológicos, energías renovables, salud, agroindustria, logística y petroquímico plástico, entre otros", subraya la entidad.



Según Invest Cartagena, la ciudad prepara la estrategia de 'Nearshoring' con la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Alcaldía, Procolombia, Cámara de Comercio, Andi y Amcham, con la cual se está fortaleciendo la relocalización de empresas. Principalmente priorizando las empresas americanas que buscan acercarse a sus clientes, casas matrices y mercados objetivos.



"En Cartagena les estamos ofreciéndo una solución logística como es el territorio, aprovechando nuestras ventajas competitivas como plataforma exportadora", agrega la directiva de la agencia..



En esta labor de atracción de inversión, se han priorizado los tramites para facilitar y virtualizar los procesos. "Este es un factor clave para la toma de decisión de nuevos proyectos y nuevos invesrionistas", concluye Invest Cartagena.

